Московские кадеты помогают донецким (ФОТО, ВИДЕО)

15 декабря на Донбасс отправился гуманитарный конвой от МЧС. В одной из машин был груз, который передал Первый Московский кадетский корпус (МКК) Республиканскому лицею-интернату им. Берегового в Донецке.

В посылке донецким кадетам — учебники, книги для библиотеки, канцелярские принадлежности, военная форма. Акция осуществляется в рамках долгосрочной программы сотрудничества между Первым Московским кадетским корпусом и лицеем-интернатом им. Берегового.

Помимо оказания гуманитарной помощи, Первый МКК пригласит в Москву донецких ребят на новогодние праздники и 9 мая, обеспечит им масштабную культурную программу, разместит летом 200 кадет в летних лагерях. Донецкие кадеты пройдут рядом с москвичами на акции «Бессмертный полк» на День Победы.

«Потому что их страна — это не то, откуда ежедневно стреляют, а мы. И ребята должны это увидеть», — заявила член попечительского совета Первого Московского кадетского корпуса, руководитель спецпроектов Татьяна Писаренко.

«Помогать надо сильным — они потом всех вытащат», — уверена Писаренко.

Два года назад в такой программе уже участвовали кадеты из Луганска, которые приезжали в Москву и жили в местном кадетском корпусе.

Акция осуществляется при поддержке руководства Первого Московского кадетского корпуса.

Заместитель председателя «Боевого братства» Москвы, военный эксперт «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин отмечает важность поддержки кадетов из ДНР и ЛНР.

«В республиках идет война, при этом там продолжают учить и воспитывать детей в правильном патриотическом ключе, давать им необходимые для дальнейшей жизни знания и умения», — считает Вячеслав Калинин.

«Наш долг — поддержать эти начинания, показать донецким и луганским ребятам, что в России друзья, те, кто всегда им поможет», — подчеркнул эксперт.

Республиканский лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой им. Берегового создан в 1993 году на базе Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи им. Епишева. Учащихся готовят к поступлению в высшие военные учебные заведения — здесь оказывают особое внимание физподготовке, военно-прикладным видам спорта, рукопашному бою — а также патриотическому воспитанию.

Учебное заведение оказывает государству помощь в воспитании детей-сирот, детей из многодетных семей, детям участников боевых действий и членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Подготовившее этот материал ИА «Ветеранские вести» выражает благодарность директору Первого Московского кадетского корпуса генерал-майору Владимиру Крымскому, заместителю директора Первого МКК полковнику Виктору Жиляю, директору Донецкого лицея-интерната им. Берегового полковнику Владимиру Тарасову за воспитание будущих достойных защитников Родины и проведение совместной гуманитарной программы, которая поможет тем, кто оказался в трудной ситуации, и создаст прочные связи между воспитанниками кадетских корпусов.