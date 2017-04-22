Москаль, Полицай и Вечный гид, — Филипп Экозьянц

Видео предоставил поэт, блогер Филипп Экозьянц.

«Москаль», Полицай и Вечный гид — три ярких и неизменных персонажа украинской действительности собрались возле памятника генералу Ватутину в Киеве. Генерал Ватутин пока не вмешивается.

Давайте попробуем в сегодняшнем видеоблоге разобраться с этими вопросами, кто есть кто в действительности.

Метки по теме: Киев; Новости; новости Украины; памятник; Украина; Филипп Экозьянц

По материалам: https://news-front.info/2017/04/22/moskal-politsaj-i-vechnyj-gid-filipp-ekozyants/