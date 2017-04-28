Мощи Николая Чудотворца доставят в Россию впервые за 930 лет

О знаковом для всех верующих событии рассказал руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Это является уникальным событием за все 930 лет пребывания честных мощей в Бари, в течение которых они никогда не покидали города», — подчеркнул митрополит Иларион.

Прибытие святых мощей в Россию стало возможным после достигнутой договоренности между Папой Римским Франциском и Патриархом Кириллом в ходе исторической встречи в Гаване 13 февраля 2016 года.

Митрополит напомнил, что каждый год в Бари прибывают сотни православных россиян, чтобы поклониться мощам святого Николая Чудотворца. Однако огромное количество верующих не могут себе позволить столь дальние паломничества.

«Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей святителя послужит укреплению веры в сердцах людей», — резюмировал официальный представитель Московского патриархата.

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