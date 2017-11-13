Мошенник вернул Владимиру Этушу 46 миллионов рублей

В октябре этого года стало известно, что народный артист СССР Владимир Этуш серьезно пострадал от действия мошенника. Четыре года назад некий банкир Даур Барганджия втерся в доверие к пожилому артисту и посоветовал ему все свои накопления перевести на счет в швейцарском банке, пообещав оказать помощь в этом вопросе. Даур от своего имени разместил деньги, а с Этушем заключил договор займа, по которому обязался вернуть их по первому требованию. Спустя три года Владимир Абрамович решил забрать свои средства, о чем заранее предупредил банкира. Однако тот стал затягивать с возвратом денег, а вскоре и вовсе исчез из поля зрения. Этуш обратился в правоохранительные органы, Барганджия был пойман и заключен под стражу. Когда Даур понял, что уйти от ответственности не удастся, и ему грозит реальный срок за мошенничество, он тут же вернул деньги. Причем сумма была проиндексирована с учетом инфляции и составила более сорока шести миллионов рублей.

Кстати, это не первая попытка ограбления легендарного артиста. В 2007 году в квартиру Владимира Абрамовича проникли домушники и опустошили сейф. Однако, через некоторое время воры подкинули украденное обратно, увидев среди ценных вещей боевые награды Этуша.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/moshennik-vernul-vladimiru-etushu-46-millionov-rublej.html