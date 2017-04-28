Морозова: Родственники военнопленных ДНР встретились с представителями Украины

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной

Сейчас происходит процесс верификации – сверки списков и подтверждение желания вернуться на неподконтрольные территории со стороны заключенных из «ДНР» и «ЛНР», которые находятся в украинских колониях.

Первая поездка осуществляется в колонии Мариуполя.

В состав миссии входят представители украинского омбудсмена, ОБСЕ и четверо матерей из «ЛНР» и «ДНР», которые представляют родственников заключенных.

«Только что матерей и жен военнопленных встретили представители с украинской стороны. Представитель СБУ заверил в полной безопасности родственников удерживаемых лиц на украинской территории. На данный момент группа по верификации направляется в Мариуполь», — пояснила Морозова.

Она добавила, что это будет первый пункт, с которого начнется процедура.

Верификация – это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или Республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в разрезе выполнения положений «Минска-2» в части обмена пленными по формуле «всех на всех» и амнистии участников конфликта в Донбассе

Процесс верификации планируют завершить до 15 мая. После этого стороны должны начать обсуждать дату обмена.

Метки по теме: Верификация; Война на Донбассе; ВСУ; Донбасс; Новости; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/morozova-rodstvenniki-voennoplennyh-dnr-vstretilis-s-predstavitelyami-ukrainy/