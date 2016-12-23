Моника Беллуччи мечтает сняться у российских режиссёров

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи прилетела в Москву, чтобы представить в компании с известным режиссером Эмиром Кустурицей его новый фильм «По млечному пути». Эта картина снята по мотивам новеллы Курстурицы из сборника короткометражных фильмов «Разговоры с богами» и посвящена войне в Боснии.

На встрече с журналистами, где Моника появилась в компании с режиссером и исполнителем главной мужской роли Слободой Мичаловичем, звезда ответила на многочисленные вопросы журналистов и приняла участие в импровизированной фотосессии.

Надо отметить, что 52-летняя итальянка выглядела сногсшибательно, облегающее фиолетовое платье в самом выгодном свете подчеркивало безупречную фигуру красавицы.

Актриса призналась, что очень счастлива вновь посетить Россию.



Это мой третий визит в Москву, и здесь я чувствую себя очень комфортно, мне близка ваша славянская культура — это совмещение трагического и комического, умение выживать, и вера в завтрашний день несмотря ни на что

— отметила звезда.

Моника также призналась, что очень бы хотела сняться в российском кино. Ей очень импонирует творчество таких великих режиссеров, как Тарковский, Михалков, Кончаловский.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/monika-belluchchi-mechtaet-snyatsya-u-rossiyskih-rezhissyorov.html