Молодой латыш получил четыре года за участие в конфликте в Сирии

Суд Видземского предместья Риги приговорил обвиняемого в участии в сирийском конфликте Мартиньша Гринбергса к четырем годам лишения свободы. Как пояснил агентству LЕТА адвокат Гринбергса Райтис Мединьш, его подзащитный был оправдан по статье 89.1 Уголовного закона — об «участии в преступлениях против человечества, мира или государства и в военных преступлениях». Суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения за «противоправное участие в вооруженном конфликте» по статье 77.1 Уголовного закона. В этот срок будет зачтено время, которое обвиняемый провел в заключении с 6 сентября 2016 года.

Изначально прокуратура требовала приговорить Гринбергса к одиннадцати годам лишения свободы. Сам Мартиньш Гринбергс не признает своей вины в инкримируемых ему преступлениях. Изначально ему грозило лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет или пожизненное заключение. Ранее прокуратура заявила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Адвокат обвиняемого Райтис Мединьш ранее заявил, что, находясь в Сирии, Гринбергс не участвовал в столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением. «Кроме того, уже вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии, что ему в начале 2015 года и удалось. После прибытия в Турцию по его инициативе была установлена связь с посольством Латвии и правоохранительными органами и указано его местонахождение», — пояснил адвокат.

Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии. Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре этого года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан. В настоящее время ПБ занимается расследованием трех уголовных дел о возможном противозаконном участии жителей Латвии в вооруженном конфликте в Сирии. Обвиняемый молодой человек является единственным, кого ПБ удалось задержать.

Напомним, что бывший руководитель Латвийского центра исламской культуры Олег Петров тоже обвиняется в незаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии на стороне «Исламского государства». Местонахождение Петрова латвийской прокуратуре неизвестно, однако ПБ установило, что Петров по-прежнему имеет авторитет в мусульманской общине и в прошлом году распространял среди ее членов пропагандистские материалы ИГ. Также ПБ начала пять уголовных процессов в отношении девяти человек по факту участия в ополчении Донбасса.