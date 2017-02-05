Молодая красотка из России увела у Виктории Бони мужа-толстосума

Прославившаяся благодаря реалити-шоу «Дом-2» российская телеведущая, актриса и модель Виктория Боня объявила о расставании с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом, от которого пять лет назад родила внебрачную дочь Анджелину.

По информации kp.ru, ребенок остался с матерью, а сын миллиардера Смерфит остался в объятиях молоденькой ростовской красотки по имени Катя, с которой его на днях «застукали» в одном из ночных клубов Парижа.

«Мы с Алексом решили расстаться… но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много теплых воспоминаний», — написала Боня в своем фотоблоге.

По ее словам, отношения с «гражданским мужем» перетекли в дружеские, но они все равно очень друг друга любят, правда «уже немного по-другому».

«Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: «Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились». И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!», — изобразила счастье Виктория.

Копию записи разместил в своем блоге и сам Алекс Смерфит, как бы подавая сигнал всем желающим приобщиться к его семейным ценностям девушкам модельной внешности.

Виктория Боня успела получить от наследника ирландского «картонного короля» свою порцию материальных благ. Познакомилась пара в 2010 году в Москве, когда Алекс пытался открыть в Москве сеть кондитерских. Через год заграничный толстосум увез беременную звезду «Дома-2» в Монако, правда сочетаться с ней законным браком предусмотрительно не стал.