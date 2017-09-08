Молодая гвардия. Божественно красивые феи вроде Володченко на госслужбе

Вы замечали, сколько холёных девиц ошивается на должностях с длинными, но неопределёнными названиями в различных государственных учреждениях?

Они все как на подбор молоденькие, ладненькие, в тугих юбках и глубоких декольте. Что они там делают?

Каждые полчаса они ходят пить чай, каждый час – покурить, каждые два – пропадают у начальников, которых называют на ты.

Начальники, видимо, высоко ценят в этих девицах, порой не способных расписаться без ошибки, профессиональные качества, раз поощряют их карьерный рост.

Меня же это крайне удивляет. Ведь по идее можно было бы ограничиться выдачей им денег за их прямые услуги.

Понятно, что щебечущая молодая стайка, готовая зайти к тебе в кабинет, чтобы побыть наедине, приятна любому мужику. Разве не для этого, в том числе, так много ничтожеств рвутся во власть?

Вас это раздражает? Меня тоже. Но самого худшего вы не видели. Все эти государственные гаремы вы наблюдаете только на уровне Земкадастра и иже с ним. Выше – и ставки выше.

Посмотрим на финалистку реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ Ирину Володченко.

В июне 2013 года она дошла до финала сомнительного шоу и в этом же году начала свою карьеру на Охотном ряду, в Госдуме. Нынешняя должность ее звучит длинно, мутно, но солидно: руководитель аппарата межфракционного депутатского объединения «Российский суверенитет».

Непосредственный руководитель Ирины – депутат Евгений Фёдоров.

Ирина любит передвигаться на внедорожниках или, в крайнем случае, на вертолёте и рядить себя в меха. Украшать украшениями. За государственный счёт путешествует по миру в составе делегации за мир в Сербии.

И всё это – под крылом пафосного народного избранника.

Патриотизм Ирины проявляется в обилии фотографий Путина в её Инстаграме и российском триколоре на украшенном крупном каратником пальце.

Дошло до того, что мутная финалистка мутного шоу раздаёт интервью в глянец, подписываясь политическим деятелем, а не тем, кем она является на самом деле.

Я не понимаю, что данный конкретный персонаж делает в органах власти. Я не понимаю, чем она заслужила государственную пенсию в будущем, которая в 2-3 раза выше обычной. Не понимаю, какую пользу Володченко приносит или может принести стране. Хоть каких-то интеллектуальных способностей я в ней не вижу. Зачем она вообще нужна на Охотном ряду, и почему её содержание моё государство тратит деньги?

Я понимаю, когда олимпийская чемпионка становится депутатом. Или оперная певица.

Но что делает во власти Ирина Володченко, достижения которой сводятся к выходу в финал реалити-шоу? Разве депутат Фёдоров не подставляет и свою партию, и власть, и главное – тех, кто его избрал, имея – именно имея и за государственный счёт – такую подчинённую?

Мы не можем за госсчёт вылечить детей, собирая им средства по Первому каналу, а Ириночка в это время за тот же счёт летит вместе с депутатами в Сербию и не только. Представьте, скольких детей можно было бы вылечить, экономя на одних её перелётах!

Лена Миро

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107374/20187/-