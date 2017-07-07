Россия 

МОЛНИЯ: В Гамбурге напали на отель, в котором остановился Путин, — СМИ 

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МОЛНИЯ: В Гамбурге напали на отель, в котором остановился Путин, — СМИ  | Русская весна

Немецкий таблоид Bild сообщил об атаке на охрану отеля в Гамбурге, в котором остановился президент России Владимир Путин.

Также в этой гостинице остановились премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. 

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российской стороне не сообщали об инциденте.

В Гамбурге 7–8 июля проходит саммит G20, сопровождающийся массовыми демонстрациями антиглобалистов. В столкновениях с активистами уже пострадали более 130 полицейских.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499428910

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Вот это протест! А в России какая то….. Да, завидую. ОНИ СМОГЛИ !

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Русский язык – это империя познаний. Вырви его – останешься утлым черепком…

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