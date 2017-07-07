МОЛНИЯ: В Гамбурге напали на отель, в котором остановился Путин, — СМИ
Немецкий таблоид Bild сообщил об атаке на охрану отеля в Гамбурге, в котором остановился президент России Владимир Путин.
Также в этой гостинице остановились премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российской стороне не сообщали об инциденте.
В Гамбурге 7–8 июля проходит саммит G20, сопровождающийся массовыми демонстрациями антиглобалистов. В столкновениях с активистами уже пострадали более 130 полицейских.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499428910