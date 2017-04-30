МОЛНИЯ: Украинский боксер Владимир Кличко разгромно проиграл британцу Энтони Джошуа (+ВИДЕО)

Украинский боксер Владимир Кличко проиграл бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации IBF а также вакантный титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британскому спортсмену Энтони Джошуа.

На протяжении десяти раундов соперники боксировали примерно с одинаковым успехом, но в одиннадцатом Кличко пропустил мощнейший апперкот. А потом Джошуа уже просто добивал украинца, еще раз отправив его в нокдаун.



В результате рефери был вынужден остановить бой.

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