МОЛНИЯ: Украинский боксер Владимир Кличко разгромно проиграл британцу Энтони Джошуа (+ВИДЕО)
Украинский боксер Владимир Кличко проиграл бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации IBF а также вакантный титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британскому спортсмену Энтони Джошуа.
На протяжении десяти раундов соперники боксировали примерно с одинаковым успехом, но в одиннадцатом Кличко пропустил мощнейший апперкот. А потом Джошуа уже просто добивал украинца, еще раз отправив его в нокдаун.
В результате рефери был вынужден остановить бой.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493503209