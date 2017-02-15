МОЛНИЯ: Украина, ДНР и ЛНР достигли соглашения об отводе вооружений на Донбассе

Стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, сообщил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Благодаря сегодняшнему труду господина Апакана (Эртугрул Апакан — глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине — ред.) было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля», — сказал Сайдик.

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