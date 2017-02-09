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МОЛНИЯ: Трое турецких военных погибли при авиаударе ВКС России, — генштаб Турции

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МОЛНИЯ: Трое турецких военных погибли при авиаударе ВКС России, — генштаб Турции | Русская весна

Трое турецких военнослужащих погибли и одиннадцать получили ранения в результате непреднамеренного удара ВКС России.

Об этом заявили в генштабе Турции.

Инцидент произошел в окрестностях сирийского города Эль-Баб в провинции Алеппо.

Российские самолеты во время нанесения ударов по объектам ИГИЛ* случайно поразили здание, в котором находились турецкие военные, принимавшие участие в операции «Щит Евфрата».

Россия и Турция проведут совместное расследование этого инцидента.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486652685

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