МОЛНИЯ: Трое турецких военных погибли при авиаударе ВКС России, — генштаб Турции
Трое турецких военнослужащих погибли и одиннадцать получили ранения в результате непреднамеренного удара ВКС России.
Об этом заявили в генштабе Турции.
Инцидент произошел в окрестностях сирийского города Эль-Баб в провинции Алеппо.
Российские самолеты во время нанесения ударов по объектам ИГИЛ* случайно поразили здание, в котором находились турецкие военные, принимавшие участие в операции «Щит Евфрата».
Россия и Турция проведут совместное расследование этого инцидента.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486652685