Россия 

МОЛНИЯ: Трое россиян в форме Армии Сирии задержаны силовиками при проникновении в Ливан, — источник

0 коментариев
МОЛНИЯ: Трое россиян в форме Армии Сирии задержаны силовиками при проникновении в Ливан, — источник | Русская весна

Трое граждан России, переодетых в сирийскую военную форму, якобы были задержаны ливанской армией при попытке пересечь сирийскую границу, со ссылкой на источник в силах безопасности заявила сегодня вечером влиятельная газета «Дейли Стар».

Ливанские военные якобы задержали 3-х россиян, пересекающих границу из Сирии в камуфляже Сирийской армии.

«Ливанская армия во вторник задержала трех российских граждан на северной границе у города Аббудайя в Аккаре после того, как они перешли из Сирии, сообщил источник безопасности The Daily Star», — говорится в короткой заметке.

Возможно эти мужчины могут быть причастны к террористическим группировкам.

Вооруженные силы Ливана на данный момент не выпускали официального заявления, подтверждающего информацию ливанского агентства «Дейли Стар».

Других подробностей пока нет.

Читайте также: Бойня в Ракке: Боевики ИГИЛ вырезали ряд застав проамериканских сил у реки Евфрат (ФОТО, ВИДЕО 18+)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493139070

Другие новости:

8a0jpx_1460946243

Ужас Эстонии — не танки, а… цистерны РФ

0
b2g2hh_1487551203

Зачем Турция пригласила в Сирию американские войска?

0
kslnn4_1469530563

Россия и Турция могут отменить визовые ограничения

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *