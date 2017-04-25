МОЛНИЯ: Трое россиян в форме Армии Сирии задержаны силовиками при проникновении в Ливан, — источник

Трое граждан России, переодетых в сирийскую военную форму, якобы были задержаны ливанской армией при попытке пересечь сирийскую границу, со ссылкой на источник в силах безопасности заявила сегодня вечером влиятельная газета «Дейли Стар».

Ливанские военные якобы задержали 3-х россиян, пересекающих границу из Сирии в камуфляже Сирийской армии.

«Ливанская армия во вторник задержала трех российских граждан на северной границе у города Аббудайя в Аккаре после того, как они перешли из Сирии, сообщил источник безопасности The Daily Star», — говорится в короткой заметке.

Возможно эти мужчины могут быть причастны к террористическим группировкам.

Вооруженные силы Ливана на данный момент не выпускали официального заявления, подтверждающего информацию ливанского агентства «Дейли Стар».

Других подробностей пока нет.

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