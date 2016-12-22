МОЛНИЯ: Суд назначил наказание сбежавшей в ИГИЛ студентке Карауловой

Московский окружной военный суд в четверг, 22 декабря, приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (сменившую имя на Александру Иванову) к четырем с половиной годам колонии общего режима по обвинению в попытке примкнуть к ИГИЛ*.

При этом прокурор просил приговорить Иванову (Караулову) к пяти годам колонии.

Напомним, Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГИЛ. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.

Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован в течение 10 дней. В суде Караулова раскаялась в своих поступках, но заявила, что не собиралась воевать или становиться террористкой, а ехала к своему вербовщику, чтобы выйти за него замуж, потому что влюбилась.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.