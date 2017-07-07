МОЛНИЯ: РФ и США создают канал для коммуникации по Украине — без Украины

США и Россия договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса.

И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, которая есть у США и для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в Нормандском формате», — сказал он.

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