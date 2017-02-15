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МОЛНИЯ: На Украине ввели чрезвычайное положение (+ВИДЕО)

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МОЛНИЯ: На Украине ввели чрезвычайное положение (+ВИДЕО) | Русская весна

Кабинет министров Украины принял решение о введении чрезвычайного положения в энергетической системе Украины.

Данное решение обусловлено блокадой поставок угля из Донбасса.

«Решение принято», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Этот дефицит угля создан абсолютно искусственно и поименный список людей, которые это сделали, знает вся Украина», — отметил он.

Вместе с тем, Гройсман подчеркнул, что «бороться с украинским обществом, с людьми недопустимо».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487174090

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