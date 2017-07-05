МОЛНИЯ: «Медведи» ВКС РФ атаковали крылатыми ракетами объекты ИГИЛ в Сирии (+ВИДЕО)

Вылетевшие с территории России стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГИЛ на границе сирийских провинций Хама и Хомс.

Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелёт с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ* на границе провинций ХАМА и ХОМС (Сирийская Арабская Республика)», — передает российское оборонное ведомство.

Уточняется, что в результате ракетной атаки были уничтожены 3 склада вооружений и боеприпасов боевиков, а также командный пункт террористической группировки.

«Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Военный источник рассказал «Русской Весне», что удару подверглись позиции и объекты террористов у города Акербат на востоке провинции Хама.

После успешного выполнения боевой задачи все российские бомбардировщики вернулись на аэродромы постоянного базирования.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.