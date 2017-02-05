МОЛНИЯ: администрация Порошенко сообщила свою версию переговоров с Трампом

Пресс-служба лидера Украинского Государства распространила текст заявления о содержании переговоров Порошенко и Трампа.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией в должности Главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией.

Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижения мира политико-дипломатическим путем.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.

Президент Украины поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

Во время разговора также были обсуждены предстоящий визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.

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