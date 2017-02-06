Молдавские пограничники будут повышать дисциплину нарушителей ПДД

Молдавским водителям, которые хотят выехать за рубеж, будут напоминать о наличии штрафов на границе. Данная мера вступает в силу с 6 февраля.

Пограничники во время проверки будут определять транспортные средства, которые нарушили правила дорожного движения. Водителям будут вручаться повестки, которые они смогут представить в Единый центр мониторинга, оплатить штрафы в банке или посредством терминала, расположенного непосредственно в пункте пропуска.

«С помощью этой меры Пограничная полиция намерена поддержать действия Национальной патрульной инспекции для повышения дисциплины среди водителей, которые игнорируют уплату штрафов за правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные видеокамерами для контроля дорожного движения», — говорится в пресс-релизе Погрансужбы Молдавии.

В Пограничной службе уточнили, что наличие штрафов не станет препятствием для выезда из страны. «У нас нет права вернуть граждан со штрафами домой. Мы только хотим проинформировать и напомнить водителям, что у них есть штрафы», — подчеркнули в ведомстве.

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций при пересечении границы, в том числе формирования очередей, Пограничная полиция рекомендует водителям вовремя оплачивать штрафы за нарушения дорожного движения.