Молдавская полиция будет раскрывать преступления онлайн

Представительство миссии ОБСЕ в Кишиневе организовало тренинги для молдавских полицейских, специализирующихся на расследовании случаев торговли людьми и связанных с ними преступлений. В рамках этой программы, пятнадцать следователей усовершенствуют оперативные навыки в онлайн-расследованиях торговли людьми.

Отдельное внимание в ходе семинара было уделено изучению методов получения информации из открытых источников. С этой целью организаторами были специально разработаны программы для расширенного онлайн-поиска в интернете в соответствии с законодательством Молдавии. Обучение было сосредоточено на проведении расследований в социальных сетях и поисковых системах, а также на том, как использовать полученные сведения для активного расследования случаев торговли людьми.

«Поскольку торговцы людьми все чаще используют онлайн-платформы для организации своих преступлений, очень важно, чтобы полиция обладала навыками проведения онлайн-расследований», — отметил старший сотрудник по расследованию в Центре по борьбе с торговлей людьми Молдавии Адриан Матковски.

Мероприятие было организовано в рамках годового проекта Миссии, направленного на повышение потенциала правоохранительных органов республики по эффективному расследованию и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.