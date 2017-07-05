Молдавия и Украина призвали Европарламент обсудить возможность членства стран в ЕС 

Парламенты Молдавии, Грузии и Украины подписали совместное заявление, в котором попросят поднять вопрос о возможности членства стран в Евросоюзе.

Об этом на брифинге заявил представитель законодательного органа Молдавии Андриан Канду.

«Главы трёх парламентов подписали совместное заявление, в котором просят Европейский парламент принять резолюцию, чтобы озвучить перспективы членства этих государств в ЕС», — цитирует ТАСС Канду.

Он также подчеркнул, что заявление будет направлено в Брюссель.

«В складывающейся геополитической ситуации это будет хорошим стимулом для продолжения реформ в трёх странах, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС», — заключил он.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что страна может наложить вето на возможное вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры.

12 мая сообщалось, что Киев предложил Европейскому союзу разработать новый формат отношений с Украиной, Молдавией и Грузией.

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