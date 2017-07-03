Мои мысли слишком сложны для журналистов, — Макрон

Эммануэль Макрон вызвал волну недовольства и нападок, отменив традиционное для всех французских президентов телевизионное интервью в День взятия Бастилии. Это телеинтервью можно сравнить с прямой линией российского президента — его смотрит вся страна, ну а для только что избранного президента оно должно было стать программным.

Причина отказа Макрона взбесила пишущую братию ещё больше.

«Мои мысли слишком сложны для журналистов», — заявил Макрон, уточнив, что в формате вопрос-ответ глубина его мыслей раскрыться не может.

С момента избрания Макрон дал всего одно интервью — группе европейских журналистов и французскому изданию Le Figaro newspaper — они прошли одновременно.

И вот сейчас он отменяет традиционное телеинтервью в День взятия Бастилии 14 июля после военного парада на Елисейских полях, на котором в этом году среди зрителей будет присутствовать Дональд Трамп.

Отказ президента от интервью по такой причине, безусловно, разозлил журналистов.

«Моя не понять президента Макрона» — такими заголовками запестрели газеты после того, как Макрон озвучил причину.

Скандально известное издание Buzzfeed выпустило статью «Десять предложений, сказанных Макроном, которые слишком сложны для понимания вами, придурками».

В любом случае, Макрон уже дал СМИ материал для статей, не дав интервью.

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