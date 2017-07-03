Модель Ратаковски вышла на прогулку с полуоголенной грудью

«Мне часто говорят, что я слишком сексуальна, что это граничит с вульгарностью из-за большого размера груди… Думаю, женская грудь — это красиво, и здесь нечего стыдиться», — считает супермодель.

Топ-модель Эмили Ратаковски последовала модному тренду приспускать пиджаки с плеч. Она вышла на прогулку в джинсовом костюме, оголив плечи и сделав акцент на своей груди. В таком пикантном виде она прошлась по улицам Лондона.

Своих поклонников в Сети 26-летняя звезда обложек модных журналов порадовала еще более откровенным снимком. В более приватной обстановке она почти полностью оголила бюст, скинув джинсовку с плеч.

Пользователи Instagram пришли в восторг от этой призывной фотографии и осыпали модель комплиментами.

Недавно американка британского происхождения снялась для обложки австралийского выпуска журнала Harper’s Bazaar. В своем интервью сексуальная модель порассуждала на тему женственности и рассказала, помогает ли ей в карьере большая грудь.

Мне часто говорят, что я слишком сексуальна, что это граничит с вульгарностью из-за большого размера груди. Многие отказываются с мной работать из-за этого. Не понимаю, почему это вообще должно становиться причиной отказа. Думаю, женская грудь — это красиво, и здесь нечего стыдиться. Будь она очень большой или маленькой, это не должно других волновать, — заявила Ратаковски журналу.

Ранее «Ридус» писал об отдыхе Эмили Ратаковски в Италии, где она продемонстрировала свою фигуру в соблазнительных купальниках.