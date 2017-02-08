Модель Лиза Адаменко рассказала о побоях мужа

Свадьба 18-летней модели Лизы Адаменко и 55-летнего управляющего концерна «Лукойл» Валентина Иванова наделала в прошлом году много шума. С тех пор за отношениями этой парочки пристально следят любопытные журналисты. Многие до сих пор не верят в искренность отношений юной модели и стареющего олигарха, а некоторые и открыто их критикуют, называя Иванова «грязным педофилом».

Лиза не раз пыталась заступиться за мужа, публикуя в своем Инстаграм романтические фотографии, подтверждающие истинность их чувств. Однако на днях она неожиданно провела в своей соцсети онлайн-трансляцию, в ходе которой поведала о рукоприкладстве супруга и продемонстрировала синяки на своем теле. При этом модель назвала Иванова «бывшим мужем», что вызвало замешательство в рядах ее подписчиков. Ведь с момента свадьбы не прошло еще и года. Неужели пара рассталась?

Подписчики забросали Лизу множеством вопросов, ответы на которые пока так и не получили:

Она после первого случая ушла или это продолжалось долгое время (тогда же, когда и были счастливые посты, например)? Бывший муж? Уже? Вот это поворот

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/model-liza-adamenko-rasskazala-o-poboyah-muzha.html