Мода на татуировки. Проблема тату-зависимости.



Нанесение татуировок на различные части тела в современном обществе является довольно модный тенденцией, как среди молодежи, так и среди лиц среднего возраста. Индустрия тату, воспринимаемая обществом в качестве украшения физического тела, стала частью массовой культуры. В большинстве стран мира существуют различные организации, занимающиеся созданием эскизов, производством красок, чернил, инструментов и прочего оборудования, необходимого для нанесения татуировок, косметических средств по обработке игл, машинок, столов, самих татуировок и пр. Во многих крупных городах сегодня работают тату-студии и салоны, открыты учебные курсы и заведения для будущих тату-мастеров. Количество людей, имеющих хотя бы одну татуировку на своем теле, ежегодно увеличивается. Среди психологов и врачей уже появилось такое понятие как тату-зависимость, от которой страдает приличное количество людей по всему миру.

Безусловно татуировка не является изобретением современности, в истории существует множество примеров, когда в различных культурах и народах были случаи нанесения татуировок. Также не стоит оставлять без внимания факт нанесения наколок среди осужденных в местах лишения свободы, что имело большое распространение в исправительных лагерях Советского Союза и до сих пор является актуальным в странах постсоветского пространства.

Многим известно, что татуировки, нанесенные в местах лишения свободы предназначены для обозначения определенной информации об осужденном. Существуют ряд тюремных правил для нанесения наколок на тело арестанта, каждая из которых имеет свое значение. С момента поражения Советского Союза в холодной войне западная культура оказала сильное влияние на постсоветское общество, в связи с чем и пришла мода на татуировки, которые можно назвать вольными, не имеющими ничего общего с тюремной тематикой. Однако, на протяжении долгого времени среди представителей криминального мира были противники нанесения таких тату, поскольку это не встраивалось в систему правил тюремной жизни и могло ввести осужденных в заблуждение.

Так или иначе, идея о нанесении понравившегося рисунка под кожу стала особенно популярна среди молодежи, которая, нередко посещает тату-салон снова и снова, что в конечном итоге приводит к тому, что тело человека может быть покрыто татуировками на 50 % и более. Все чаще становится модным нанесение татуировок в области лица, глаз, даже глазных яблок, что, на первый взгляд, может показаться безобразным. Сторонники таких татуировок говорят о выражении собственных качеств личности, как правило, отрицая наличия тату-зависимости.



Если такая тенденция продолжится в дальнейшем, то количество людей, страдающих от тату-зависимости увеличится в несколько раз. Тем, кто хочет сделать себе первую татуировку стоит хорошо подумать о том, что индустрия тату — это предпринимательская деятельность и хозяева тату-салонов, тату-мастера извлекают прибыль от своих клиентов. Чем больше лиц будет увлечено татуировками, тем больше будет заказов, приносящих доход. В случае, если человек в последующем примет решение свести тату лазером, этот процесс будет довольно болезненным и на теле в любом случае останутся следы от операции.

Также стоит осветить еще один аспект данной проблемы. В России данный вид деятельности не требует никаких специальных лицензий и разрешений. Получение медицинского образования для тату-мастера не является обязательным, в нашей стране не принято никаких законов на эту тему. Тату-мастера работают исходя из собственной совести, отвечая за стерильность процесса, поскольку есть риск заражения инфекционным заболеванием в случае попадания под кожу болезнетворных бактерий. Никто из них не может дать клиенту 100 % гарантию безопасности с точки зрения медицины. Лучше много раз подумать о том, стоит ли делать татуировку на своем теле и к чему это может привести в дальнейшем.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110444/19382/-