Михаила Задорнова похоронят в Латвии

Вчера вечером на семидесятом году жизни скончался известный писатель-юморист Михаил Задорнов. Последний год артист мужественно боролся с опухолью головного мозга, однако смертельная болезнь не оставила ему шансов на выздоровление.

Год назад Задорнов, чтобы пресечь нелепые слухи о своем исчезновении с экранов, сообщил журналистам о своем диагнозе. Вступив в отчаянную схватку с коварным недугом, он прошел несколько курсов лечения в специализированной немецкой клинике и даже обращался к народным целителям и экстрасенсам. В конце лета сатирик сообщил журналистам, что лечение дало положительный результат, и он чувствует себя намного лучше. Последние месяцы Михаил Николаевич провел в закрытом пансионате в Подмосковье, за несколько дней до смерти соборовался в столичном Казанском соборе. Он пожелал быть похороненным рядом с отцом на Лесном кладбище в Риге, причем попросил перевезти его тело наземным транспортом.

В последние годы Задорнова очень беспокоила судьба русскоязычной библиотеки в столице Латвии, которая носит имя его отца. В связи с принятием антирусского языкового закона в этой стране библиотеку могут закрыть, а бесценную коллекцию книг разграбить или уничтожить.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/mihaila-zadornova-pohoronyat-v-latvii.html