Михаил Задорнов. РАЗГОВОРЧИКИ-2
* * *
Диалог на кавказской свадьбе в центре Москвы.
— Ты как здесь оказался, Саид?
— Стреляли.
* * *
— И давно у тебя страх высоты?
— С тех пор, как меня избили баскетболисты.
* * *
Два друга обсуждают третьего.
— Слышал: Витёк машину купил! Какой-то старенький мерс. Только лошара мог купить такой металлолом ! Я, как узнал, ржал на всю маршрутку!
— А я вообще чуть с велика не рухнул!
* * *
Знакомство в интернете:
Он: — Добрый вечер! Вы такая красивая!
Она: — Спасибо!
Он: — Познакомимся?
Она: — Маша.
Она: — Очень приятно! Вадим. Чем занимаетесь?
Она: — Да на работе сейчас.
Он: — Вы ведь работаете в суши-баре, официанткой?
Она: — А откуда вы знаете?!
Он: — Да я уже час жду, пока ты счёт принесёшь, улитка!
* * *
— Недавно купил книгу. Называется «Как успевать всё».
— Ну и как?
— Не знаю. Нет времени читать.
* * *
Жена-блондинка — мужу:
— У врачей такой неразборчивый почерк! Смотри, какой мне рецепт выдали — одни каракули!
— Это не рецепт. Это распечатка кардиограммы.
* * *
Разговор двух парней:
— У меня для тебя две новости: хорошая и плохая.
— Давай с плохой.
— Ты похож на гея!
— А хорошая новость?
— Ты мне нравишься…
* * *
Подросток у психиатра.
— Доктор, у меня в голове — голоса!
— Наушники вынь…
* * *
В кинотеатре идёт фильм «Гарри Поттер и дары смерти». Вдруг в зале раздаётся крик:
— Врача! Срочно врача! В зале есть врач?!
— Ну я врач.
— Отлично! Слушай, как переводится с латыни «экспекто патронум»?
* * *
— Папа, а в слове «грипп» на конце одна буква «п» или две?
— Две. А что?
— Да у меня просто в сочинении фраза: «Мой любимый грипп — боровик».
* * *
— Не везёт мне в любви! Уже 10 лет хожу в эту пивнушку и никак не могу познакомиться с хорошей девушкой!
* * *
Из серии «Самые короткие переписки в Сети»:
— Как ты?
— Кто ты?
* * *
Во дворе подрались двое подростков. Побеждённый кричит вслед победителю:
— Это ты в жизни такой крутой! Давай встретимся в Интернете?!
По материалам: http://publizist.ru/blogs/22/17153/2