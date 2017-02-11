Михаил Задорнов. РАЗГОВОРЧИКИ-2

* * *

Диалог на кавказской свадьбе в центре Москвы.

— Ты как здесь оказался, Саид?

— Стреляли.

* * *

— И давно у тебя страх высоты?

— С тех пор, как меня избили баскетболисты.

* * *

Два друга обсуждают третьего.

— Слышал: Витёк машину купил! Какой-то старенький мерс. Только лошара мог купить такой металлолом ! Я, как узнал, ржал на всю маршрутку!

— А я вообще чуть с велика не рухнул!

* * *

Знакомство в интернете:

Он: — Добрый вечер! Вы такая красивая!

Она: — Спасибо!

Он: — Познакомимся?

Она: — Маша.

Она: — Очень приятно! Вадим. Чем занимаетесь?

Она: — Да на работе сейчас.

Он: — Вы ведь работаете в суши-баре, официанткой?

Она: — А откуда вы знаете?!

Он: — Да я уже час жду, пока ты счёт принесёшь, улитка!

* * *

— Недавно купил книгу. Называется «Как успевать всё».

— Ну и как?

— Не знаю. Нет времени читать.

* * *

Жена-блондинка — мужу:

— У врачей такой неразборчивый почерк! Смотри, какой мне рецепт выдали — одни каракули!

— Это не рецепт. Это распечатка кардиограммы.

* * *

Разговор двух парней:

— У меня для тебя две новости: хорошая и плохая.

— Давай с плохой.

— Ты похож на гея!

— А хорошая новость?

— Ты мне нравишься…

* * *

Подросток у психиатра.

— Доктор, у меня в голове — голоса!

— Наушники вынь…

* * *

В кинотеатре идёт фильм «Гарри Поттер и дары смерти». Вдруг в зале раздаётся крик:

— Врача! Срочно врача! В зале есть врач?!

— Ну я врач.

— Отлично! Слушай, как переводится с латыни «экспекто патронум»?

* * *

— Папа, а в слове «грипп» на конце одна буква «п» или две?

— Две. А что?

— Да у меня просто в сочинении фраза: «Мой любимый грипп — боровик».

* * *

— Не везёт мне в любви! Уже 10 лет хожу в эту пивнушку и никак не могу познакомиться с хорошей девушкой!

* * *

Из серии «Самые короткие переписки в Сети»:

— Как ты?

— Кто ты?

* * *

Во дворе подрались двое подростков. Побеждённый кричит вслед победителю:

— Это ты в жизни такой крутой! Давай встретимся в Интернете?!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/22/17153/2