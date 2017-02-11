Россия 

Михаил Задорнов. РАЗГОВОРЧИКИ-2

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* * * 
Диалог на кавказской свадьбе в центре Москвы. 
— Ты как здесь оказался, Саид? 
— Стреляли. 

* * * 
— И давно у тебя страх высоты? 
— С тех пор, как меня избили баскетболисты. 

* * * 
Два друга обсуждают третьего. 
— Слышал: Витёк машину купил! Какой-то старенький мерс. Только лошара мог купить такой металлолом ! Я, как узнал, ржал на всю маршрутку! 
— А я вообще чуть с велика не рухнул! 

* * * 
Знакомство в интернете: 
Он: — Добрый вечер! Вы такая красивая! 
Она: — Спасибо! 
Он: — Познакомимся? 
Она: — Маша. 
Она: — Очень приятно! Вадим. Чем занимаетесь? 
Она: — Да на работе сейчас. 
Он: — Вы ведь работаете в суши-баре, официанткой? 
Она: — А откуда вы знаете?! 
Он: — Да я уже час жду, пока ты счёт принесёшь, улитка! 

* * * 
— Недавно купил книгу. Называется «Как успевать всё». 
— Ну и как? 
— Не знаю. Нет времени читать. 

* * * 
Жена-блондинка — мужу: 
— У врачей такой неразборчивый почерк! Смотри, какой мне рецепт выдали — одни каракули! 
— Это не рецепт. Это распечатка кардиограммы. 

* * * 
Разговор двух парней: 
— У меня для тебя две новости: хорошая и плохая. 
— Давай с плохой. 
— Ты похож на гея! 
— А хорошая новость? 
— Ты мне нравишься… 

* * * 
Подросток у психиатра. 
— Доктор, у меня в голове — голоса! 
— Наушники вынь… 

* * * 
В кинотеатре идёт фильм «Гарри Поттер и дары смерти». Вдруг в зале раздаётся крик: 
— Врача! Срочно врача! В зале есть врач?! 
— Ну я врач. 
— Отлично! Слушай, как переводится с латыни «экспекто патронум»? 

* * * 
— Папа, а в слове «грипп» на конце одна буква «п» или две? 
— Две. А что? 
— Да у меня просто в сочинении фраза: «Мой любимый грипп — боровик». 

* * * 
— Не везёт мне в любви! Уже 10 лет хожу в эту пивнушку и никак не могу познакомиться с хорошей девушкой! 

* * * 
Из серии «Самые короткие переписки в Сети»: 
— Как ты? 
— Кто ты? 

* * * 
Во дворе подрались двое подростков. Побеждённый кричит вслед победителю: 
— Это ты в жизни такой крутой! Давай встретимся в Интернете?!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/22/17153/2

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