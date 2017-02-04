Михаил Задорнов: КНИГА РОССИЙСКИХ РЕКОРДОВ

У нас готовится к выпуску очередное издание книги российских рекордов:

Самый долгий поцелуй был зафиксирован в Хабаровске, когда 8 летний Вова зимой прикоснулся губой к качелям.

Самый компанейский человек живёт в Воронеже. Даже выходя из троллейбуса, он прощается за руку с каждым пассажиром.

Самая некрасивая девушка живёт в Сызрани. Когда она загружает в компьютер свои фотографии, иконка фотошопа начинает дрожать.

Самый большой в мире пельмень слепил Зураб Церетели, после чего сварил его в Химкинском водохранилище.

Самое большое плоскостопие у жителя Москвы, который задумался на эскалаторе.

Больше всех пострадал от магнитной бури россиянин, который подарил жене на день рождения магнитик на холодильник.

Самый религиозный человек живёт на Соловках. У него на груди 75 куполов!

Самый виртуозный баянист живёт в Химках. Возвращаясь ночью со свадеб, он наигрывает «Полёт шмеля» на кнопках домофонов.

Чаще всего сдавал донорскую кровь житель Костромы, за что ему был вручён почётный значок донора весом 50 кг — чтобы его не уносило ветром.

Самый жуткий алкоголик — сторож Челябинского зоопарка. Благодаря ему зоопарк каждую ночь пополняется новой белочкой.

Самый крупный семейный бизнес зафиксирован в Суздале. Дочь, мать, бабушка, прабабушка и прапрабабушка владеют фирмой по производству матрёшек.

Самый массовый в России дайвинг зафиксирован в 1242 году на льду Чудского озера.

Самый массовый в России флэшмоб зафиксирован 7 ноября 1917 года.

Шесть миллиардов просмотров — такой рекорд поставила некая Анастасия В., разместив свои эротические фотографии в муравейнике.

Самый долгий телефонный разговор зафиксирован в Москве, когда Тина Канделаки случайно позвонила Андрею Малахову.

Рекорд по гибкости суставов! Шесть человек поместились в багажнике автомобиля, после того как попытались ограбить Николая Валуева.

Дольше всех может продержаться на воде и не утонуть российский автомобиль «Лада».

Самая добрая блондинка живёт в Балашихе. Она скупает в магазине живых карпов и отпускает их на волю в лес.

Самый сильный мужчина живёт в Норильске. Он способен зубами оттащить на три метра жену, зашедшую в магазин шуб.

На праздник Ивана Купалы дольше всех водили хоровод вокруг костра жители деревни Васюки. Хоровод не мог остановиться восемь часов, после того как в костёр случайно попал куст конопли.

Самую длинную в мире лапшу приготовили жители Москвы Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/22/17034/-