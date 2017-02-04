Россия 

Михаил Задорнов: КНИГА РОССИЙСКИХ РЕКОРДОВ

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У нас готовится к выпуску очередное издание книги российских рекордов: 

Самый долгий поцелуй был зафиксирован в Хабаровске, когда 8 летний Вова зимой прикоснулся губой к качелям. 

Самый компанейский человек живёт в Воронеже. Даже выходя из троллейбуса, он прощается за руку с каждым пассажиром. 

Самая некрасивая девушка живёт в Сызрани. Когда она загружает в компьютер свои фотографии, иконка фотошопа начинает дрожать. 

Самый большой в мире пельмень слепил Зураб Церетели, после чего сварил его в Химкинском водохранилище. 

Самое большое плоскостопие у жителя Москвы, который задумался на эскалаторе. 

Больше всех пострадал от магнитной бури россиянин, который подарил жене на день рождения магнитик на холодильник. 

Самый религиозный человек живёт на Соловках. У него на груди 75 куполов! 

Самый виртуозный баянист живёт в Химках. Возвращаясь ночью со свадеб, он наигрывает «Полёт шмеля» на кнопках домофонов. 

Чаще всего сдавал донорскую кровь житель Костромы, за что ему был вручён почётный значок донора весом 50 кг — чтобы его не уносило ветром. 

Самый жуткий алкоголик — сторож Челябинского зоопарка. Благодаря ему зоопарк каждую ночь пополняется новой белочкой. 

Самый крупный семейный бизнес зафиксирован в Суздале. Дочь, мать, бабушка, прабабушка и прапрабабушка владеют фирмой по производству матрёшек. 

Самый массовый в России дайвинг зафиксирован в 1242 году на льду Чудского озера. 

Самый массовый в России флэшмоб зафиксирован 7 ноября 1917 года. 

Шесть миллиардов просмотров — такой рекорд поставила некая Анастасия В., разместив свои эротические фотографии в муравейнике. 

Самый долгий телефонный разговор зафиксирован в Москве, когда Тина Канделаки случайно позвонила Андрею Малахову. 

Рекорд по гибкости суставов! Шесть человек поместились в багажнике автомобиля, после того как попытались ограбить Николая Валуева. 

Дольше всех может продержаться на воде и не утонуть российский автомобиль «Лада». 

Самая добрая блондинка живёт в Балашихе. Она скупает в магазине живых карпов и отпускает их на волю в лес. 

Самый сильный мужчина живёт в Норильске. Он способен зубами оттащить на три метра жену, зашедшую в магазин шуб. 

На праздник Ивана Купалы дольше всех водили хоровод вокруг костра жители деревни Васюки. Хоровод не мог остановиться восемь часов, после того как в костёр случайно попал куст конопли. 

Самую длинную в мире лапшу приготовили жители Москвы Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович. 

По материалам: http://publizist.ru/blogs/22/17034/-

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