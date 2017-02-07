Михаил Задарнов: РАЗГОВОРЧИКИ

* * *

Дирижёр просыпается ночью от жужжания комаров.

— Так! Кто фальшивит?!

* * *

— Ты сова или жаворонок?

— Судя по синякам под глазами, я панда.

* * *

На исповеди.

— Батюшка, грешна я: чревогудоничала, пила, блудила…

— Знаю, дочь моя.

— Откуда?!

— Подписан на твой инстаграм.

* * *

Звонок в дверь.

— Кто там?

— Ваш сосед снизу. Скажите, я похож на «Доширак»?

— Нет…

— А на «Роллтон»?

— Нет…

— Так что ж вы меня, гады, горячей водой заливаете?!

* * *

— Спорим на 1000 рублей, что ты даже Монголию не сможешь найти на карте?

— Спорим!

— Отлично! Держи карту — туз червей.

* * *

Парень звонит девушке:

— Извини, что не отвечал: звук был выключен. Где встретимся?

— В аду…

* * *

Мужчина пришёл к ведьме.

— Мне бы отомстить начальнику…

— Вот, кукла вуду.

— Мне бы сильно отомстить…

— Резиновая кукла вуду!

* * *

Четыре мужика несут гроб. Прохожий:

— Кого хороним?

— Да никого. Гроб спёрли.

* * *

— Привет, красотка! Номерок дашь?

— Я кому попало номерок не даю!

— Слышь, бабуля, а не слишком ли ты дерзкая для гардеробщицы?!

* * *

— Папа, а можно я схожу на выставку уродцев?

— Нельзя!

— Но я быстро: одна голова здесь — другая там!

* * *

Парень забирает у фотографа свои свадебные снимки.

— Скажите, а вы фотографии как-то обрабатывали?

— Конечно! В фотошопе.

— Невесту тоже?

— Ну да. Вот, прыщики убрал, животик убрал…

— Животик?! Она была на седьмом месяце!

* * *

— А вот мой дед на медведя с голыми ходил.

— Руками?

— Да нет… Девками.

— Зачем?

— Не знаю. Но деду нравилось!

* * *

В антикварном магазине.

— Скажите, а это настоящий рыцарский шлем?

— Конечно. Это немецкий шлем XIII века. Раритет.

— А как вы узнали, что он немецкий?

— А видите, вот тут надпись «Made in Germany».

* * *

Коллеги по работе разговаривают о детях.

— Когда я рожала, за окнём были снег и пурга. В честь этого я и назвала ребёнка.

— Снежана?

— Нет. Пургений.

* * *

Из откровений Николая Баскова:

— Я люблю только трёх человек: себя, меня и того красавца из зеркала.

* * *

— А сколько у нас мушкетов?

— Четыре!

— А сколько у нас шпаг?

— Четыре!

— А кто мы?

— Вооружённые силы Эстонии!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/22/17096/-