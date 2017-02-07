Михаил Задарнов: РАЗГОВОРЧИКИ
* * *
Дирижёр просыпается ночью от жужжания комаров.
— Так! Кто фальшивит?!
* * *
— Ты сова или жаворонок?
— Судя по синякам под глазами, я панда.
* * *
На исповеди.
— Батюшка, грешна я: чревогудоничала, пила, блудила…
— Знаю, дочь моя.
— Откуда?!
— Подписан на твой инстаграм.
* * *
Звонок в дверь.
— Кто там?
— Ваш сосед снизу. Скажите, я похож на «Доширак»?
— Нет…
— А на «Роллтон»?
— Нет…
— Так что ж вы меня, гады, горячей водой заливаете?!
* * *
— Спорим на 1000 рублей, что ты даже Монголию не сможешь найти на карте?
— Спорим!
— Отлично! Держи карту — туз червей.
* * *
Парень звонит девушке:
— Извини, что не отвечал: звук был выключен. Где встретимся?
— В аду…
* * *
Мужчина пришёл к ведьме.
— Мне бы отомстить начальнику…
— Вот, кукла вуду.
— Мне бы сильно отомстить…
— Резиновая кукла вуду!
* * *
Четыре мужика несут гроб. Прохожий:
— Кого хороним?
— Да никого. Гроб спёрли.
* * *
— Привет, красотка! Номерок дашь?
— Я кому попало номерок не даю!
— Слышь, бабуля, а не слишком ли ты дерзкая для гардеробщицы?!
* * *
— Папа, а можно я схожу на выставку уродцев?
— Нельзя!
— Но я быстро: одна голова здесь — другая там!
* * *
Парень забирает у фотографа свои свадебные снимки.
— Скажите, а вы фотографии как-то обрабатывали?
— Конечно! В фотошопе.
— Невесту тоже?
— Ну да. Вот, прыщики убрал, животик убрал…
— Животик?! Она была на седьмом месяце!
* * *
— А вот мой дед на медведя с голыми ходил.
— Руками?
— Да нет… Девками.
— Зачем?
— Не знаю. Но деду нравилось!
* * *
В антикварном магазине.
— Скажите, а это настоящий рыцарский шлем?
— Конечно. Это немецкий шлем XIII века. Раритет.
— А как вы узнали, что он немецкий?
— А видите, вот тут надпись «Made in Germany».
* * *
Коллеги по работе разговаривают о детях.
— Когда я рожала, за окнём были снег и пурга. В честь этого я и назвала ребёнка.
— Снежана?
— Нет. Пургений.
* * *
Из откровений Николая Баскова:
— Я люблю только трёх человек: себя, меня и того красавца из зеркала.
* * *
— А сколько у нас мушкетов?
— Четыре!
— А сколько у нас шпаг?
— Четыре!
— А кто мы?
— Вооружённые силы Эстонии!
По материалам: http://publizist.ru/blogs/22/17096/-