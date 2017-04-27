Михаил Хазин. Ленин давно и прочно похоронен в Мавзолее. Черта ль тогда копают под него?

Каждый апрель, накануне и после дня рождения Ленина (22 апреля), у нас поднимается волна про его незахороненное тело – дескать как-то это не по-христиански, не по-человечески…

Но прежде чем разобраться с этой волной по существу, нужно сразу исправить принципиальные ошибки. Ленин похоронен. В полном соответствии с законодательством, причем как православным, так и советским, а также российским.

Тело покоится в саркофаге на глубине три метра под землей. Нигде не написано, что саркофаг не может быть прозрачным. Напоминаю, что тело хирурга Пирогова, похороненное в XIX веке, точно так же лежит на глубине три метра под стеклянным саркофагом. И никому, даже жестко православной Российской Империи, не приходило в голову, что это не соответствует традициям.

Поэтому правильная постановка вопроса такая: не перезахоронить ли Ленина? При этом убирать Мавзолей, естественно, мало кто хочет. И потому, что ансамбль Красной площади занесен в охранную грамоту Юнеско, и потому, что есть одна очень важная, я бы сказал, деликатная тонкость: дело в том, что Мавзолей построен специально под Ленина.

Поэтому убрать оттуда Ленина – тогда это что будет? Кенотаф? В смысле ложная могила? Но все равно это будет могила, поскольку все знают, что Мавзолей построен для Ленина. То есть содержательного смысла в этом нет.

Далее. Все-таки люди, которые хотят снести Мавзолей, есть. Но с ними как раз все понятно. Ведь Мавзолей – это символ Победы во Второй мировой войне. Именно к Мавзолею были брошены немецкие штандарты и знамена. И за его снос ратуют те, для кого принципиально важно доказать, что Россия – не страна победитель, что она не способна ковать выдающиеся победы и достижения.

Мы видим в наших СМИ много таких людей, которые непрерывно объясняют, что русские – это народ-быдло, жалкие подражатели, в отличие от – и дальше идет перечень разных оригиналов. И для них принципиально важно убрать всякую память об отечественных достижениях. Именно эти люди тараторят: о каком вы говорите первом полете человека в космос? Это ракета Вернера фон Брауна, Гагарин был куклой, полета по правилам не было, потому что в самый последний момент Гагарин катапультировался и спустился на парашюте – и так далее…

Есть и другая линия: дескать своими достижениями СССР обязан тем инженерам, которые были подготовлены еще в Российской Империи. А как только эти люди умерли естественным путем, все сразу стало рассыпаться.

Вот для этих людей принципиально важно разрушить Мавзолей. Причем сам Ленин тут особой роли не играет – речь идет именно о Мавзолее, гранитном символе наших побед.

Есть еще одна очень важная вещь. Дело в том, что пришедшая к власти в нашей стране в начале 90-х группа, которая еще в 80-е годы пыталась разрушить СССР (и ей это удалось) теперь пытается предать если не анафеме, то забвению все достижения советской власти. Это группа, которая приватизировала практически всю страну.

И те, кто фактически украл у народа всю его собственность, сегодня пытаются приватизировать государственные функции, ликвидировать все то, что было создано в СССР: здравоохранение, образование и так далее. Они пытаются приватизировать даже детей, вводя ювенальную юстицию!

Вот для этих людей сама мысль, что существовало государство, главной задачей которого было улучшение жизни населения – это как нож в сердце. Их главная задача объяснить, что такого быть не может, потому что не может быть никогда!

Обратите внимание, что именно эти люди непрерывно объясняют, что в СССР была тотальная коррупция. Что, соответственно, все было под контролем НКВД, что за анекдот сажали – и прочие разные глупости. Задача – вычеркнуть из памяти народа воспоминания о советском периоде.

А ведь это было удивительное время! Дело в том, что у людей тогда была уверенность в своем будущем, в своих силах. И была направленность государства на реализацию общечеловеческих и общегражданских задач. То есть тех вещей, которых нет сегодня вообще.

В понимании современной элиты представление о том, что надо что-то делать для людей или для общества, отсутствует полностью. Более того, те, кто пытается на эту тему хотя бы говорить (я уж не говорю – делать) – воспринимаются как враги российской власти. Они нарушают некое системное табу: вот этого нет и быть не может.

Каждый сам за себя, каждый дерется за свои личные интересы. Тот, кто пролез вверх – стал человеком. Значит, он молодец. Почему он должен думать о ком-то другом? Да, конечно, есть какие-то идиотские законы, которые запрещают напрямую воровать, но в них всегда можно найти лазейку.

Вот это – сочетание всех этих факторов – для довольно большой группы людей в стране (где-то 10-12% населения) делает Ленина абсолютно неприемлемой фигурой. И по этой причине эти люди пытаются любой ценой разрушить Мавзолей и забыть все советские установки как страшный сон.

Не получится разрушить Мавзолей – по крайней мере вынести из него тело того, кто стал символом социальной справедливости. Не получается вынести тело – задрапировать Мавзолей во время праздников, чтобы люди не вспоминали, что именно к его подножию бросали знамена побежденного врага в июне 1945 года.

Потому что как только вспоминается Мавзолей, как только вспоминается Ленин, сразу же вспоминается и СССР, вся его история – и все, что было при нем достигнуто и потом разрушено!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/26/18321/-