Михаил Хазин. Как наш ЦБ банкует против нас – за что его глава вся в западных наградах

Российская конституция гласит, что главной задачей Центрального банка РФ является стабилизация курса рубля. Варианты могут быть тут разные: можно держать стабильный курс, потом резко изменить его вверх или вниз, а потом снова выровнять; можно заниматься постепенной девальвацией или ревальвацией.

Но если посмотреть на политику ЦБ, мы увидим, что ее результат прямо противоположен указанному в Конституции.

По итогам 2015 года в рейтинге мировых валют по волатильности (внезапным изменениям) российский рубль занял последнее место в мире. То есть у нас самая нестабильная, непредсказуемая валюта. Фактически это означает, что руководство ЦБ является наихудшим в мире.

Но почему же тогда «западные партнеры» дали главе ЦБ Эльвире Набиуллиной медальку, назвав ее лучшим банк-руководителем? Ответ понятен: потому что она блестяще выполнила задачу, которую перед ней поставил МВФ – не просто девальвировать российскую валюту, а девальвировать ее так, чтобы максимально ускорить отток капитала из рубля в доллар.

Эту задачу Набиуллина решила блестяще: мы потеряли за последнее время около $200 млрд. Поток иностранных инвестиций у нас меньше, чем эта сумма. Вопрос: зачем нужна такая высокая волатильность?

Дело в том, что это позволяет зарабатывать валютным спекулянтам. Крупные банки, которые связаны неформальными связями с чиновниками ЦБ и которые знают, в какой момент ЦБ будет менять курс и совершать валютные интервенции на бирже, могут заработать очень много. При этом чем сильнее отклонение от среднего значения, тем больше заработок.

То есть для рядового обывателя средний курс – «каким ты был, таким ты и остался». А для экономики страны – явный проигрыш. ЦБ, чтобы к нему не приставали, объявил, что отпустил рубль в свободное плавание, то есть отдал его на откуп спекулянтам.

В России, как известно, один из самых высоких в мире кредитный процент – то есть высочайшая доходность по рублям, что позволяет выполнять так называемые операции carry trade. Суть их вот в чем. Некто берет дешевый кредит, например в Японии в йенах, где цена его около нуля. Потом он конвертирует эти деньги в рубли, вкладывает их в российские ценные бумаги с доходностью 15-20% годовых. Через три месяца переводит деньги обратно в йены – а полученную в итоге прибыль кладет в карман.

Да, она за три месяца небольшая, всего 2-3%, но это 2-3% от очень большой суммы – часто речь идет о миллиардах рублей.

Таким образом валютные спекулянты, пользуясь тем, что российское правительство и ЦБ не исполняют своих конституционных обязательств, высасывают из нашей экономики последние деньги. Такая практика может привести к обвалу, который мы уже наблюдали в 1998 году.

Но пусть даже такого пикового слива не случится. По-малому-то, по зернышку наш ЦБ сливает нас каждый божий день в карман так называемых «отрицательных инвесторов» с «дикого Запада». Еще бы они не дали их медальку нашей деятельнице, подарившей им эту лафу! Они и орден ей завтра дадут – и звание Героя банкующей против себя России!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/26/17220/-