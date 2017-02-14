Михаил Хазин. Если тебе губернатор имя – крепи свое имя делами своими!

В России одновременно происходят три события: подготовка к президентским выборам 2018 года, усиление экономического кризиса в регионах и ослабление позиций либеральной команды.

Хотя многие отправленные в отставку российские губернаторы к либеральной команде и не относились, система финансирования регионов у нас по сей день носит абсолютно либеральный характер. Конфликт между администрацией президента и Минфином в части финансирования был всегда – и при Ельцине, и при Путине, и при Суркове, и при Володине. Полагаю, он возобновится и при Кириенко.

Дело в том, что у АП и у Минфина разные взгляды на то, что такое хороший губернатор. Минфин таковым считает руководителя, которому можно не давать деньги или давать по минимуму. А администрация президента – того, в чьем регионе нет социальных проблем или, лучше сказать, социальных брожений и волнений.

И потому при смене власти в АП очень многие губернаторы, назначенные в рамках старых консенсусов, постепенно станут терять позиции. Один из примеров – губернатор Кировской области Никита Белых, который был назначен лично Александром Волошиным через Дмитрия Медведева в обход путинской линии.

При усложнении общей картины накануне выборов эти губернаторы больше не являются эффективными и не могут решать задачи, которые перед ними стоят. А главных задач всего две – обеспечить выборы и социальную стабильность. И те, кто не способны их решить в силу низкого авторитета или личной слабости, будут заменяться на более сильных управленцев.

Почему это начало происходить именно сейчас? Потому что Вячеслав Володин, у которого были свои договоренности с губернаторами, ушел, а вместо него пришел Сергей Кириенко, у которого никаких договоренностей с регионами нет.

По мере развития кризиса может вообще произойти такое чудо, что экономическая эффективность станет главным критерием работы губернаторов. При этом нет никакой гарантии, что эта эффективность будет совпадать с политической лояльностью. Но если такое положение вещей принудит саму власть стать более лояльной к нашей экономике – это будет поворотом в нужную нам сторону.

Оценивать губернаторов опосредованно, по их эффективным действиям, ведущим в итоге к славе Путина, а не напрямик – по непосредственной преданности, – это будет, конечно, огромный шаг вперед.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/26/17191/-