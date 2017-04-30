К моменту возвращения ЦСКА в ведение Минобороны эта прославленная организация армейского спорта накопила немало проблем, в том числе по административно-хозяйственной части. В течение 20 лет клуб был лишён финансирования, а его спортивные площадки, включая не только недвижимость, но и территории, казалось, были безвозвратно утрачены.

Тем не менее, начиная с 2014 года, когда только принял Барышев Михаил Николаевич ЦСКА, ему удалось решить эту проблему. За два года его усилиями клубу было возвращено имущества в общей сложности на 20 млн рублей.

За два года от инфраструктуры ЦСКА были отважены все нагревшие руки на обанкроченном в 90-х клубе коррупционеры. Судебные разбирательства гремели по всей стране. Наибольшую известность получили процессы в Москве и Самаре.

Так, в 2014 году после семи месяцев разбирательств Барышеву удалось вернуть ЦСКА здание врачебно-спортивного диспансера из ведения ГУП «Самарская областная имущественная казна» с компенсацией ущерба. В Москве ЦСКА получил обратно свое здание, занятое ООО «ЛИМО-Клуб», который был к тому же привлечен к административной ответственности за незаконную эксплуатацию чужой собственности.

Помимо возврата ЦСКА утраченных советских площадей, Михаил Барышев навел также финансовый порядок в новом строительстве. В частности, в прошлом году руководителю клуба удалось компенсировать 40,7 млн рублей за нарушения в ходе возведения арены ЦСКА им. Григория Федотова в Москве.

Благодаря работе по возвращению ЦСКА спортивной инфраструктуры, полковник Михаил Барышев вошел в топ-25 развития спорта в России, оказавшись в одном списке с олимпийскими чемпионами РФ. И по праву. Ведь чем меньше проблем внутри самого ЦСКА, тем больше будет побед на спортивных площадках. Благодаря усилиям Михаила Барышева, теперь ни один коррупционер и близко не сможет приблизиться к имуществу ЦСКА.

Порядок в административно-хозяйственной части ЦСКА наводился параллельно с восстановлением спортивных кадров клуба, включая работу с командами, тренерским штабом, восстановление ветеранского и молодёжного движений. Благодаря этой слаженной работе, Михаилу Барышеву удалось вернуть ЦСКА лидирующие позиции в рейтинге российского спорта и возродить былую славу легендарного клуба.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/18359/vs-1