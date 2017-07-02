Шоу-бизнес 

Митя Фомин во Львове назвал Крым российским

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Певец Митя Фомин, приехавший во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest, напомнил, что Крым находится на территории России.

«По факту это российская территория. Я всегда говорил, что музыка не имеет никаких границ. Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, понимаете, он как птица. Он волен петь, даже если его не слушают. Он волен петь там, куда он прилетает», — заявил он в интервью телеканалу «1+1».

Также экс-солист Hi-Fi назвал себя «голубем мира» и призвал не запрещать музыку.

По материалам: http://ridus.ru/news/256157

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