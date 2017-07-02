Митя Фомин во Львове назвал Крым российским

Певец Митя Фомин, приехавший во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest, напомнил, что Крым находится на территории России.

«По факту это российская территория. Я всегда говорил, что музыка не имеет никаких границ. Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, понимаете, он как птица. Он волен петь, даже если его не слушают. Он волен петь там, куда он прилетает», — заявил он в интервью телеканалу «1+1».

Также экс-солист Hi-Fi назвал себя «голубем мира» и призвал не запрещать музыку.