Миссия российских офицеров на юго-востоке Сирии — репортаж РВ (ВИДЕО)

Российские офицеры прибыли в лагерь беженцев на юго-востоке Сирии.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

В последних числах июня отделом «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР была проведена гуманитарная акция в честь праздника Ураза-Байрам в лагере беженцев в н. п. РСАС провинции Эс-Сувейда.

Российскими миротворцами была проведена раздача гуманитарной помощи в количестве 500 продовольственных наборов. Всего жителям лагеря беженцев было выдано 500 кг. риса, 500 кг. муки, 500 кг. сахара, 580 кг. мясных консервов, а также детское питание общим весом 30 кг.

Также был организован прием населения, нуждающегося в медицинской помощи, который позволил обеспечить необходимыми лекарствами и проконсультировать более 50 человек, в том числе 36 детей.

В лагере беженцев в н. п. РСАС живет около 2000 жителей различных районов Сирии, наиболее пострадавших от боевых действий: Дейр эз-Зор, Дераа, Восточная Гута, Алеппо.

Читайте также: Танки Т-90 и Ми-28 ВКС России прорывают оборону ИГИЛ в Хаме (ВИДЕО)