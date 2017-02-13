Мировым лидерам нужно перейти к политике принуждения Украины к миру, — донецкий министр

Президенты РФ, США и федеральный канцлер Германии Владимир Путин, Дональд Трамп и Ангела Меркель благодаря своему авторитету могут принудить украинское правительство остановить геноцид в Донбассе.

Такую точку зрения высказала и. о. министра труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина.

«Любой конфликт, война в конце концов, заканчивается мирными переговорами. И два года назад уже были достигнуты Минские договоренности, но, к сожалению, украинские власти упорно продолжают их игнорировать, — сказала Толстыкина. — Сбор подписей — это надежда на то, что нас все-таки услышат, и мировые лидеры воспользуются своим авторитетом для принуждения Украины к завершению этого безумия».

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Отметим, что коллектив министерства труда и социальной политики ДНР и сотрудники структур системы соцзащиты населения присоединились к мирной инициативе и поддержали обращение к мировым лидерам.

Напомним, что сбор подписей проводится во всех городах и районах страны.

По последним сведениям, уже 77 тысяч жителей Донецкой Народной Республики поддержали акцию.