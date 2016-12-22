Мировой кризис мировоззрения человека

Мировой кризис обнажил и показал, что у нас, человечества, есть проблемы, которые надо решать безотлагательно. Кризис это своего рода болезнь социального организма человечества. Выздоравливать мы начнем только тогда, когда найдём истинные, глубинные причины этой болезни. Человечество сейчас можно сравнить с человеком, у которого проявляются первые стадии тяжёлой болезни. Если ему врач поставит правильный диагноз и назначит эффективное лечение, то больной выздоровеет. Если же врач попадётся не компетентный и поставит неверный диагноз, а вместо лечения будет успокаивать пациента, чтобы поберечь его нервы, то результат будет плачевный. Единственное отличие заключается в том, что в роли врача мы должны выступить сами. Мы, если хотим выжить, должны напрячь все свои силы, набраться мужества и мудрости, чтобы поставить себе правильный диагноз и незамедлительно начать исправление собственных ошибок, допущенных нами в ходе исторического развития.

Чем дольше мы будем откладывать начало лечения социального организма человечества, тем всё с более серьёзными угрозами и трудностями будем сталкиваться и, в конечном итоге, можем перейти «точку возврата», когда никакое лечение уже не поможет. Наивно полагать, что Мировой кризис является финансовым или экономическим и его можно устранить денежными вливаниями. Человечество сейчас переживает кризис Мировой цивилизации, который продолжается уже не одно десятилетие, о котором нас предупреждали многие выдающиеся умы человечества, но мы упорно не хотели этого замечать и прислушаться к их мнению.

Станислав Гроф в работе «Психология будущего. Уроки современных исследований сознания» (изд-во Института трансперсональной психологии; изд-во К. Кравчука; изд-во АСТ, 2001) показывает причины Мирового кризиса: «Насилие и алчность в истории человечества.

Число и степень зверств, которые были совершены на протяжении веков в различных странах мира, многие из которых совершались ещё к тому же во имя бога, поистине невообразимо и неописуемо. Миллионы солдат и простых людей были убиты в войнах и революциях всех эпох или при злодеяниях иного рода. На аренах Древнего Рима в жертву было принесено бессчётное количество христиан ради того, чтобы усладить массы высоко ценимым и престижным зрелищем. Сотни тысяч невинных жертв были замучены, казнены или сожжены заживо в аутодафе средневековой инквизиции…

Всё это общее движение продолжается в нисколько не ослабленном виде и в двадцатом столетии. Потери Первой мировой войны оценивались в десять миллионов солдат и двадцать миллионов мирных граждан. Ещё несколько миллионов умерло от вызванных войной эпидемий и голода. Во Второй мировой войне потери были в два раза больше. Двадцатый век видел захватническую политику нацистской Германии и ужасы холокоста, сталинское безответственное господство над Восточной Европой и ГУЛаг, гражданский террор в коммунистическом Китае. К этому мы можем добавить жертв южноамериканских диктаторов, зверства и геноцид, устроенные китайцами в Тибете и жестокости южноафриканского апартеида. Война в Корее и во Вьетнаме, войны на Ближнем Востоке, резня в Югославии и Руанде — ещё несколько примеров бессмысленной кровавой бойни, очевидцами которой мы являемся на протяжении последних ста лет.

Человеческая алчность также нашла новые, менее ожесточённые виды своего выражения в философии и стратегии капиталистической экономики, придающей главное значение росту валового национального продукта, в «неограниченном росте», безжалостном расхищении невозобновимых естественных ресурсов, престижном потреблении и «запланированном устаревании товаров». Более того, многое в этой опустошительной экономической политике, имеющей катастрофические экологические последствия, направлено на производство вооружений, наращивающих свою разрушающую силу.



Сценарии конца света, угрожающие жизни на нашей планете

В прошлом насилие и алчность имели трагические последствия для индивидов, вовлечённых в междоусобные столкновения, и непосредственно только для членов их семей. Однако они не угрожали эволюции человеческого вида как целого и, разумеется, не представляли опасности для экосистемы и биосферы планеты…

На протяжении этого столетия мы становимся свидетелями более важных и более технологических прорывов на протяжении одного десятилетия, или даже одного года, чем те, что люди прежних исторических эпох переживали за целое столетие. Тем не менее столь впечатляющие интеллектуальные успехи привели современное человечество на грань глобальной катастрофы, потому что не сопровождались сопоставимым ростом эмоциональной и нравственной зрелости. У нас есть сомнительное преимущество оказаться первым видом в естественной истории, достигшим способности уничтожить самого себя и разрушить всё течение жизни на нашей планете…

Ненасытная алчность толкает людей на лихорадочную погоню за прибылью и обретением личного имущества вне всяких разумных пределов. Эта стратегия привела к положению, когда помимо призрака ядерной войны человечеству угрожают несколько менее зрелищных, но коварных и более предсказуемых сценариев конца света.

Среди них: промышленное загрязнение почвы, воды и воздуха, угроза ядерных отходов и катастроф, разрушение озонового слоя, парниковый эффект в атмосфере, возможное истощение запасов кислорода на планете из-за беспощадного уничтожения лесов и отравления планктона в океанах и опасность токсичных добавок в пищу и напитки. К этому мы можем добавить некоторое число событий, менее апокалиптических по природе, но не менее разрушительных, таких, как исчезновение биологических видов, происходящее с астрономической скоростью, бездомность и голод значительной доли мирового населения, распад семьи и кризис отцовства, исчезновение духовных ценностей, отсутствие надежды и благоприятных видов на будущее, утрата существенной связи с природой и всеобщее отчуждение. И как следствие вышеупомянутых причин ныне человечество живёт в хронических мучениях на самом краю ядерной и экологической катастрофы…

Духовно-психические корни глобального кризиса

Дипломатические переговоры, административные и законодательные меры, экономические и общественные санкции, военные вторжения и другие подобные попытки достигают чрезвычайно малого успеха, ведь дело в том, что они подчас порождают гораздо больше проблем, чем решают. Становится всё более и более ясно, что они обречены на провал. Стратегии, призванные облегчить этот кризис, коренятся в той же самой идеологии, которая впервые его и вызвала. При самом тщательном рассмотрении нынешний глобальный кризис в своей основе является кризисом духовно-психическим, ибо он отражает уровень эволюции сознания человеческого вида. Именно поэтому трудно представить, чтобы он мог быть разрешен без коренного внутреннего преображения человечества в широком масштабе и его восхождения на более высокий уровень эмоциональной зрелости и духовного осознавания…

Мы столкнулись с необходимостью внушить человечеству глубинные нравственные ценности, чувствительность к нуждам других, принятие добровольной простоты и отчетливое сознание экологических императивов. И на первый взгляд подобная задача кажется слишком невообразимой даже для научно-фантастического кино.

Однако хотя положение очень серьёзное и даже критическое — оно не столь безнадёжно, как кажется. После более чем сорока лет напряженного исследования холотропных состояний сознания я пришел к выводу, что теоретические представления и практические подходы, выработанные трансперсональной психологией — дисциплиной, которая пытается воссоединить духовность с новой парадигмой, возникающей в западной науке, могли бы помочь облегчить кризис, с которым мы все столкнулись. Эти наблюдения наводят на мысль, что коренное духовно-психическое преображение человечества не только возможно, но и уже происходит. Вопрос только в том, может ли оно быть достаточно быстрым и обширным, чтобы обратить вспять нынешнюю направленность современного человечества к самоуничтожению…



Надличностные источники насилия

…Исследования сознания открыли значимые дополнительные источники агрессии в надличностной области, такие, как архетипические прообразы демонов и свирепых божеств, сложные разрушительные мифологические сюжеты и воспоминания об эмоциональных обидах и физических мучениях из прошлых жизней.

К.Г. Юнг полагал, что архетипы коллективного бессознательного оказывают мощное воздействие не только на поведение индивидов, но также на события человеческой истории. С его точки зрения, целые нации или культурные группы могут разыгрывать в своём поведении важнейшие мифологические темы…



Уроки холотропных состояний сознания для психологии выживания

…Многие из людей, с которыми мы работали, видели человечество стоящим на решающем перепутье, перед выбором: либо коллективное уничтожение, либо беспримерный по своим размерам эволюционный скачок в сознании. Теренс Маккенна выразил это очень кратко: «История глупой обезьяны так или иначе закончена» (McKenna, 1992).

По всей видимости, мы вовлечены в захватывающую гонку на время, которой не найдется ничего равного во всей истории человечества. И ставка в ней никак не меньше, чем будущее жизни на нашей планете. Но если мы будем продолжать осуществлять старые стратегии, которые по своим последствиям со всей очевидностью оказываются саморазрушительными, вряд ли человеческий вид сохранится на этой земле. Однако если достаточно большое число людей испытает событие глубокого внутреннего преображения, то мы сможем достичь такого уровня эволюции сознания, когда станем достойными славного имени, которое дали своему виду: homo sapiens».

Станислав Гроф убедительно показал, что мы всё глубже и глубже погружаемся в пучину этого Мирового кризиса, который грозит нам самоуничтожением. Примеров самоуничтожения мы уже наблюдаем достаточно, кризис обнажил эту проблему. Возьмём для примера один случай, о котором сообщали средства массовой информации: в США разорившийся миллионер застрелил двух своих детей, жену и себя. Можно, конечно, удовлетвориться самыми банальными и простыми объяснениями такого чудовищного и жестокого поступка, но, к сожалению, он не единственный и таких поступков становиться всё больше и больше. Поэтому необходимо найти глубинную причину, заставляющую людей поступать подобным образом.

Причина этого явления находится в основах мировоззрения современной цивилизации. Любое действие и решение, которое мы принимаем, считая его правильным, опирается на наши убеждения и представления о законах, существующих в реальности, т.е. на собственное мировоззрение или миропонимание, которое нам с детства формирует общество. К сожалению, современная цивилизация нам предлагает целый букет различных мировоззренческих систем. Этим самым она как бы утверждает, что не существует реальных и единых законов Бытия, а есть лишь точка зрения на реальность, которую нам и предлагают различные религии, секты, партии, идеологии и т.д. Все эти мировоззренческие системы возникают не на основе изучения законов окружающего мира, а на слепой вере, которая передаётся из поколения в поколение, без какого либо критического анализа.

Разобраться и понять все эти мировоззренческие доктрины у человека нет ни времени, ни желания и он принимает, как правило, ту, которая господствует в его социальном окружении. Какая разница во что верить, главное хорошо устроиться в жизни. Пока человеку сытно и комфортно, действительно, устраивает любое мировоззрение. Но когда случается проблема и нужно принять верное решение, то человек делает выбор, опираясь на собственное мировоззрение, т.к., именно, эти законы он считает верными.

Давайте теперь попробуем разобраться и понять, какое мировоззрение было у разорившегося миллионера, совершившего такой «глупый» и «бесчеловечный» поступок с нашей точки зрения. Скорее всего, его мировоззрение соответствовало мировоззрению большинства современных, образованных, деловых людей. А именно: жизнь нам даётся один раз и её надо прожить так, чтобы получить максимум удовольствия и комфорта, потребляя и используя для этого всевозможные блага современной цивилизации. Как умный и рациональный человек, любящий своих детей и жену, он решил, что жизнь в нищете и позоре будет очень тяжела для них. Конечно, покончив жизнь самоубийством, он решит собственные проблемы, но это добавит проблем любимым людям, что, конечно, не по-мужски. И он принял, исходя из собственного мировоззрения, единственно «правильный» выход – убить себя и самых близких, любимых людей. Потому что смерть спишет всё. А раз она всё равно неизбежна, то зачем тянуть и продлевать страдания. Конечно, такое решение способен принять человек, у которого разум доминирует над чувством. Он способен в критической ситуации заставить себя преодолеть «табу» инстинктов самосохранения и убийства себе подобных. К сожалению подобных людей, становиться всё больше, в чём также заслуга современной цивилизации.

Необходимо понять, что причина всех современных пороков общества – наркомания, алкоголизм, терроризм, садизм, педофилия, психические проблемы и т.д., находиться, именно, в мировоззрении современного человечества. Возьмём для примера терроризм. Весь мир борется с этим явлением, а оно, наоборот, разрастается. Потому что борьба ведётся не с причиной, а следствием. Чтобы найти эту причину, необходимо оглянуться и проанализировать честно и не предвзято всю историю человечества. Даже беглого, но не искажённого различными религиями и идеологиями, взгляда на историю человечества достаточно, чтобы увидеть убийство миллионов ни в чём не повинных людей ради насаждения догм различных религий и идеологий; сожженных на кострах «священной» инквизиции», в ходе крестовых походов, межрелигиозных войн и конфликтов, терроризма, вдохновляемого религиозными догмами. Сейчас все религиозные и политические деятели декларируют готовность борьбы с этим злом. Но одними заявлениями и борьбой не с причиной, а следствием проблему не решить. Необходимо вскрыть глубинную причину, которая заставляет людей убивать себе подобных ради собственных идеалов и догм.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109791/16200/-