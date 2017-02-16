Мировая политика: Запад не готов идти на взаимодействие с Россией

Кажется, Западу и Америке слишком сложно перестроиться на новый и позитивный лад. Несмотря на все предвыборные заверения президента Трампа о том, что он готов строить отношения с Россией на взаимовыгодных условиях, все скатывается к тому, что указы Обамы о санкциях против России станут законом, нарушить который будет сложно. Отменить их простым движением руки тоже будет достаточно сложно. И самое удивительное, что это дело рук сенаторов-республиканцев.

Впереди планеты всей — конечно же, известный своими яростными русофобскими взглядами сенатор Джон Маккейн. Сложность теперь может состоять еще и в том, что прежде чем отозвать санкции, президент должен подтвердить, что Кремль не ведет больше никаких действий на Украине и кибератаки против американцев. То есть, по сути, мы должны доказать то, что недоказуемо изначально. Хотя Россия уже не раз заявляла о своей непричастности и к войне на Украине и уж тем более — к никем не доказанным фактам кибератак. Не доказана связь Трампа с Кремлем, на которую так уповают сенаторы русофобы. Кстати говоря, Барак Обама, несмотря на его негативные позиции относительно России, был против того, чтобы российские санкции как-то контролировали американские конгрессмены.

Западу, между тем, тоже рекомендовано не обольщаться и продолжать строить отношения с Россией с позиции силы. Так считает министр обороны США Джеймс Мэттис. О чем он, собственно, и предупредил всех министров обороны стран НАТО на встрече, которая состоялась в Брюсселе.

Таким образом, Запад добивается своего: демонизируя Россию, пытается оправдать принятие санкций против России. Хотя вся их риторика и попытка очернить нашу страну в глазах мирового сообщества разбивается об отсутствие, каких либо конкретных доказательств. Наша страна была, и будет вести иную, отличную от западных политических стандартов, политику взаимодействия с другими странами на основе диалога. Только такая продуманная внешняя политика нашей страны дает основание отстаивать свое мнение.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110181/17209/-