«Миротворец» позлорадствовал на тему лесных пожаров в Сибири

На странице Facebook так называемого Центра по изучению признаков преступлений против национальной безопасности Украины «Миротворец» появилось сообщение о лесных пожарах, распространившихся в Сибири на площади в 650 га.

«В СНР (Сибирская народная республика) начались массовые пожары. Любо-дорого на это все смотреть», — написал администратор страницы «Миротворца».

Как известно, в пяти населенных пунктах, на территории трех районов Иркутской области и одного района Республики Бурятия пожары уничтожили уже более 78 частных жилых домов и другие постройки.

«Предупреждаем заранее: Центр Миротворец к этим пожарам никакого отношения не имеет. Весь личный состав Центра находится в местах постоянной дислокации за исключением агента Палия, который выполняет боевое задание в стане врага», — добавил админ «Миротворца».

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