Миротворцы в Приднестровье изымают оружие

Состоявшееся 27 апреля очередное заседания Объединённой контрольной комиссии (ОКК — руководящий орган миротворческой операции на Днестре) было посвящено докладу военного командования о ситуации в Зоне безопасности за минувшую неделю.

В ходе дискуссий сторонами было отмечено, что обстановка в зоне разделения конфликтующих сторон (Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта) стабильная и находится под контролем Совместных миротворческих сил.

Отдельно было отмечено, что продолжается работа по изъятию оружия и боеприпасов имеющихся у населения в незаконном хранении.

«На прошлой неделе населением было сдано большое количество боеприпасов и оружия. Это более тысячи патронов, 4 гранатомёта, ручные гранаты, снаряжение и многое другое. ОКК по-прежнему оценивает взаимодействие правоохранительных органов и миротворческих сил как весьма эффективное», — заявил сопредседатель ОКК от Тирасполя Олег Беляков.

Содокладчики подчеркнули, что в ходе реализации миротворческой операции ОКК сталкивается с фактами выявления бесхозного или незаконно хранимого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Зоне безопасности. В рамках исполнения Соглашения о принципах мирного урегулирования от 21 июля 1992 года правоохранительными органами сторон осуществляется комплекс мер, в том числе и профилактического характера, по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боевых припасов у населения.

В связи с этим Объединённая контрольная комиссия призвала граждан, проживающих в Зоне безопасности Приднестровского конфликта, добровольно сдавать незаконно хранимое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие предметы, запрещенные к гражданскому обороту.

Согласно действующим нормам уголовного права, лица, добровольно сдающие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной, административной и иной ответственности.