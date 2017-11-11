Контингент сил ООН не будет размещаться на территории Донбасса без согласия Луганской и Донецкой Народных Республик.

Об этом в специальном выпуске программы «Скажите правду» на телеканале «Луганск24» заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в очередной раз заявил о том, что Вашингтон считает, что вопрос возможного размещения в Донбассе контингента сил ООН должен решаться без участия ЛНР и ДНР.

«Мы живем в информационном мире. Откройте мандат ОБСЕ и посмотрите, как, когда вводится миссия, там обязательно должны присутствовать две стороны конфликта, в нашем случае сторонами конфликта является Украина, ЛНР и ДНР, поэтому для того, чтобы ввести любые миротворческие войска нужно согласие сторон конфликта», — пояснил Плотницкий.

«Одной из таких сторон являемся мы, поэтому без нашего согласия, без нашего разрешения, на сегодняшний день ни одна миссия сюда зайти не сможет, и, тем более, это очень дорогостоящее действие», — подчеркнул он.

«Я знаю только несколько стран, в том числе и Китай, которые на сегодняшний день, если будет дано такое разрешение, которые финансово смогут обеспечить пребывание такой миссии на территории.

Она же тянет за собой не только приехали люди, а еще проживание, питание, это и культурна программа, и целый спектр, это не так все просто, как кажется, что сюда зашли, встали стеной друг против друга — нет, это процесс немножечко не такой», — рассказал глава Республики.

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Ранее уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, и. о. министра иностранных дел Республики Владислав Дейнего заявлял, что США, требуя размещения контингента сил ООН в Донбассе без согласования с Народными Республиками, намеренно идут на нарушение Минских соглашений, которые подразумевают координацию по важнейшим вопросам с ЛНР и ДНР.

Представительство РФ в ООН по поручению российского президента Владимира Путина 5 сентября направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Путин подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода от линии соприкосновения вооружений и при согласии ЛНР и ДНР.

Ранее представители Киева заявляли о необходимости введения в Донбасс иностранных вооруженных миссий, но при этом категорически отказывались обсуждать данный вопрос с Республиками Донбасса.