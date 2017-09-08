Миротворческая химера: Порошенко нашел замену воинственному милитаризму

Вчерашнее выступление Петра Порошенко в раде продемонстрировало, что политика верховной власти на Украине — это что-то вроде сериала, по ходу которого герои могут безболезненно и немотивированно менять амплуа на прямо противоположные, превращаясь из картонных злодеев в столь же картонных миротворцев Легкость, с которой происходит трансформация, говорит о том, что за меняемыми вывесками нет сколько-нибудь основательного, устойчивого, выверенного содержания: политическая линия, обслуживавшаяся в течение долгого времени, с ходу ломается об колено, а обломки летят в мусорную корзину — как будто всей предшествовавшей логики событий просто никогда не существовало, она просто приснилась, чтобы бесследно растаять в предрассветном тумане.

Президент, создавший целую традицию благословлять на ратные подвиги героев АТО, вручавший им ордена и медали, едва ли не собственноручно освящавший отправлявшуюся на фронт боевую технику, принимавший недавно военный парад, вдруг предстал перед депутатами в образе голубя, единственное стремление которого — вырастить мир на многострадальной земле Донбасса.

Имидж удачливого и яростного главнокомандующего, бросающего войска в мясорубку боя, защитника Отечества, корпящего над картами боевых действий, денно и нощно думающего о том, как грамотно организовать сопротивление коварному и могущественному агрессору, вдруг оказался не нужен — его смяли, как фантик, и щелчком отправили в угол.

«Почему именно политико-дипломатический путь является для нас приоритетным? Во-первых, враг укрепился на урбанизированной территории с мегаполисами с большим городским населением. Там живут граждане Украины. Мы не можем, и не будем уничтожать своих граждан, как Россия сделала в Чечне», — заявил Порошенко.

Человека, который даже поверхностно следит за ходом событий на Украине, такой невероятный даже по меркам самой сложной акробатики кульбит способен привести в полнейшее изумление. А чем занималась украинская армия в течение трех с лишним лет, как не пыталась военной силой, обстрелами, измором, блокадой поставок всего необходимого, сооружением пограничных и таможенных кордонов принудить Донбасс капитулировать? Ради чего погибли порядка 10 тысяч человек, а то и больше, военных и гражданских? Все было зря? Теперь, видите ли, надо действовать политико-дипломатическими средствами!

Они и раньше вполне могли быть задействованы, разве не так? Кто мешал господину президенту приложить усилия для выполнения политических пунктов Минских соглашений, которые всего-навсего гарантировали жителям Донбасса безопасность — участники боевых действий должны были быть амнистированы, населению региона следовало предоставить возможность выбрать своих представителей во власть и иметь собственные полицейские структуры, чтобы представители радикальных группировок не нагрянули неожиданно с инспекцией и не вырезали всех неблагонадежных.

А дальше сепаратисты со своей стороны готовы были выполнить пункты о возвращении региона в состав Украины, а контролируемого ими участка границы с Россией под контроль украинской погранслужбы.

Это и называется «политико-дипломатический путь», когда стороны, чтобы избежать войны, чтобы остановить счет смертям, идут на уступки, которые им совсем не нравятся. Киев не желает федерализации, но и сепаратисты не хотят поступаться правами своих сограждан в Донбассе.

Последние готовы выполнять пункты Минских соглашений, Порошенко — при всей его риторике — не готов и не будет. Петр Алексеевич предпочитает стрелять из танков и пушек, свозя их к линии фронта в огромных количествах. Он посылает в атаку подразделения, военнослужащие которых в бессмысленных попытках «отжать» лишние сотни метров в серой зоне, убивают сепаратистов, и бесславно гибнут сами.

Неужели все это кончилось и наступает время мира? Наверно, многие обратили внимание на то, что Порошенко сегодня дословно процитировал Владимира Путина, заявив, что Минским соглашениям нет альтернативы. Увы, похоже, что рассчитывать на мир пока нет ни особых, ни вообще каких-то оснований.

Теперь глава Украины говорит о том, что функция мирных соглашений — снижение интенсивности боевых действий. Раньше он считал, что они исключительно о передаче контроля над границей. Но снова ни полслова о политических пунктах договоренностей — понятно, что в этой части позиция украинских властей не претерпела никаких изменений.

Конфигурация действий по размещению в Донбассе миротворческой миссии ООН, предложенная Порошенко, мало увязана с реальностью. Каким-то образом миротворческий контингент должен расположиться на сепаратистских территориях по всей зоне, не испрашивая на то согласия у самих сепаратистов.

О таком порядке направления «голубых касок» в зону конфликта в ООН точно ничего не знают, поскольку по утвержденной процедуре разрешение на присутствие миротворцев должна в обязательном порядке дать каждая сторона. Чтобы миссия могла иметь гарантии безопасности. Без соблюдения этого условия вопрос даже не будет рассматриваться.

Похоже, Петр Порошенко рассчитывает на какую-то другую организацию, для которой вламываться в зону военных действий с боями, теряя своих людей, уничтожая сопротивляющихся — в порядке вещей. Это может быть ООН, но и параллельной реальности — призрак неисполнимых желаний и напрасных, бесплодных забот.

Андрей Бабицкий

Украина.ру

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