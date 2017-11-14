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Миропорядок надо спасать не от России, а от Запада, — Пушков жестко ответил премьеру Британии

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Миропорядок надо спасать не от России, а от Запада, — Пушков жестко ответил премьеру Британии | Русская весна

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал откровенно недружественные выпады премьер-министра Британии Терезы Мэй, которые она позволила себе в ходе выступления на банкете лорда-мэра британской столицы

Напомним, Мэй, в частности, заявила, что Россия «незаконно присоединила» Крым, разжигает конфликт на Украине, причастна к «хакерским атакам» и вмешивается в европейские выборы.

При этом она цинично добавила, что Лондон «не хочет возврата к холодной войне».

«Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГИЛ* и терроризма в Европе, себя изжил. Атакой на Россию его не спасти», — написал Пушков на своей странице в соцсети.

Также он предложил британскому премьеру «вспомнить ложь (экс-премьера) Т. Блэра об Ираке и постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине».

«Вот они откуда, fake news», — резюмировал российский сенатор.

«Международнцю систему правил надо спасать не от России, а от адептов интервенций, госпереворотов и смены режимов. Вот эти „правила” Россия не примет», — добавил Пушков.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510645058

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