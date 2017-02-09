Миром правят дураки.

Да с таким названием уже есть статья. Но я хочу снова поговорить на эту же тему.

Я честно сказать думал- это случайность! Ранее Уотерс уже привлекала к себе внимание СМИ. Так, в январе трансляция ее выступления была прервана передачей телеканала RT о том, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил встретиться с министром иностранных дел НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ страны Сан-Эскобар. Мне тогда это показалось забавным. И вот снова!

«Нас беспокоит тот факт, что Трамп готов броситься в объятия российскому президенту, пока он продолжает атаковать Корею», — передает ее слова Daily Express.

То что это забавные совпадения- уже отпадает. Это самая настоящая система. Система какая бывает у идиотов. Если собрать в кучу остальные нелепости члена палаты представителей конгресса США от штата Калифорния Максин Уотерс то будет не до смеха.

Почему то перед глазами вдруг встал Трамп.

Против кого он собрался внутри Америки воевать? С дураками? Их носить- не переносить! А с кем он собрался работать? Да с теми же с кем собрался воевать. Бог как бы показывает русским чуть ли не пальцем- вот свита короля Трампа! Поймём ли мы это? И осознаём ли мы опасность этих сановных дураков во власти? Нужно ли нам молчать? Или всё таки как то немЁкивать в меру сил и способностей? Нам то что делать с дураками в Америке, что влияют на Трампа?

Трамп, вот хоть убей меня, сейчас напоминает деревенского дурачка, прибежавшего на пожар с ведром. Хотя нам со стороны видно что туда уже поздно вызывать бригаду пожарных с их машиной пенообразователем.

С чем его от души и поздравляю.

Отлились им наши слёзки!

9 февраля 2017 г.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/17121/-