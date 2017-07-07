Мир замер в ожидании: Путин и Трамп впервые лично пересеклись на G20 (ФОТО)

Российский и американский президент впервые пересеклись «на полях» саммита G20, открывшегося сегодня в немецком Гамбурге.

Как сообщают работающие на форуме журналисты, Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись приветствиями в кулуарах саммита после церемонии фотографирования. Также президенты России и США сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил факт встречи и рукопожатия двух президентов.

«Да, они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро они проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — цитирует Пескова РИА Новости.

Уже известно, что ради встречи с Владимиром Путиным Трамп пропустит совещание лидеров G20, посвященное вопросам климата: рабочее заседание по «устойчивому развитию, климату и энергетике» начнется в Конгресс-центре Гамбурга в 16:30 мск, а встреча Путина и Трампа запланирована на 16:45 мск.

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