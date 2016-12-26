Минтранс России: Основные версии крушения Ту-154 не включают теракт

В качестве основной версии катастрофы самолета Ту-154, упавшего в Черное море неподалеку от Сочи, теракт не рассматривается. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил министр транспорта России Максим Соколов, возглавивший правительственную комиссию по расследованию происшествия.

«Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны», — сказал Соколов на брифинге по итогам заседания штаба комиссии по расследованию катастрофы, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Как сообщало EADaily, зона проведения поисковой операции была расширена, а группировка, задействованная в поисковых работах, увеличена. Общая численность превышает 3,5 тыс. человек и 200 единиц техники — это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края. В районе крушения самолета работают 39 морских и 32 воздушных судна, задействованы беспилотники. Пока найдены только 11 тел погибших.