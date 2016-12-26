Минтранс России: на месте катастрофы Ту-154 выживших не найдено

Глава Минтранса Максим Соколов заявил на заседании правительственной комиссии об отсутствии выживших в результате падения самолета Ту-154 в Черное море. «На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет», — цитирует министра «Интерфакс».

Все генетические экспертизы, связанные с опознанием погибших, сообщил глава Минтранса, будут проводиться Минобороны в Москве. В связи с этим он обратился с просьбой к родственникам погибших не приезжать в Сочи, а отправиться в столицу. «Здесь, в Сочи, ввиду неопределенности сроков проведения поисково-спасательной операции, хотя ряд тел и фрагментов обнаружен, проводиться какие-либо мероприятия по опознанию не будут», — отметил министр.

Он поручил организовать вывоз тел погибших Минобороны. «По вопросам, связанным с организацией вывоза тел, которые будут обнаружены во время поисково-спасательной операции, их хранения, возлагаю ответственность непосредственно на Министерство обороны и их летный отряд для обеспечения перелета в Москву и последующего взаимодействия со службами МЧС, Минздрава, мэрии Москвы, организации всех необходимых юридических действий с последующим оформлением свидетельств о смерти», — сказал министр.

Координировать дальнейшие поисково-спасательные работы на месте крушения самолета глава Минтранса поручил МЧС. «К этим работам будут привлечены силы и средства МЧС, Минобороны, пограничной службы, по необходимости Росморречфлота и Росавиации», — заявил Соколов.

Ранее об отсутствии выживших в районе катастрофы сообщило Минобороны. «Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается», — заявило ведомство.

Самолет Ту-154 Минобороны России вылетел из Сочи в Сирию и пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря. Его обломки были найдены в 1,5 км от побережья в Черном море. На борту находились 92 человека — это восемь членов экипажа, 62 артиста ансамбля им. Александрова, военнослужащие, девять журналистов, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.