Минские соглашения: За сутки ВСУ обстреляли ДНР 1229 раз

За прошедшие сутки ВСУ 1229 раз обстреляли территорию ДНР, двое ополченцев при обстрелах погибли. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

«Тяжелая артиллерия применялась 108 раз, минометы различного калибра — 435 раз, боевые машины пехоты — 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 569 раз. Потери армии Донецкой народной республики составили двое погибших военнослужащих», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватством участках, в районе населенных пунктов Широкая и Железная Балки, Зайцево, Ясиноватая, Красный Партизан, Крутая Балка, Спартак, Жабичево. Под обстрел также попали Макеевка, Докучаевск, Донецк и южные села ДНР.

По данным разведки республики, в направлении Ясиноватой вблизи подконтрольного Киеву села Александрополь выявлены три украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» калибра 122 мм, и еще три САУ в Красногоровке к западу от Донецка.

Как сообщало EADaily, Киев не соблюдал и не соблюдает условий Минских соглашений, а также режима тишины с 1 февраля, о котором было объявлено по результатам последнего заседания контактной группы в Минске. Вместо отвода украинские каратели стянули дополнительную технику к линии разграничения.