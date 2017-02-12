Минские соглашения стали «провалом европейской дипломатии», — СМИ Германии

Спустя два года после заключения Минских договорённостей «ни один их пункт не был реализован», пишет Der Tagesspiegel. Вместо того чтобы «вмешаться в конфликт», европейские дипломаты предпочитают «соблюдать нейтралитет», однако тем самым лишь «содействуют Кремлю», отмечает издание.

Минские соглашения должны были принести восточной Украине перемирие, однако до сих пор «ни один их пункт не реализован», пишет журналист Der Tagesspiegel Клаудия фон Зальцен. Если в феврале 2015 года в конфликте насчитывалось 5 тысяч погибших, то в настоящее время, по данным ООН, эта цифра составляет почти 10 тысяч. В данный момент на востоке Украины вновь вспыхнули бои. Таким образом, второй год Минских соглашений напоминает не «звёздный час европейской дипломатии, а историю провала», отмечает фон Зальцен.

Уже через несколько дней после заключения соглашения «сепаратисты и их российские помощники демонстративно заняли Дебальцево». «Минские договорённости провалились, однако европейские дипломаты уже более года не хотят об этом открыто заявлять», — отмечает автор материала. Их призыв закончить конфликт обращён к обеим сторонам, чтобы подчеркнуть «нейтральность» ЕС.

«Однако чем меньше европейские дипломаты вмешиваются в конфликт, тем больше они содействуют одной из его сторон», — считает фон Зальцен.

«Кремль до сих пор изображает дело таким образом, будто он вообще не участвует в войне и как будто речь идёт только о добровольцах, а не о регулярных войсках. Без российской интервенции этой войны бы не было», — утверждает автор материала. Правительство Германии точно знает, сколько русских солдат участвуют в конфликте, однако ответы на подобные вопросы засекречены.

«В то время как немецкие власти вновь и вновь призывают Украину провести выборную реформу и предоставить востоку особый статус, никто публично не призывал Россию вывести солдат и войска из Донбасса», — сетует фон Зальцен.

Международное сообщество должно найти «мужество мыслить в новых категориях», чтобы наконец реализовать мирный процесс на Украине. По мнению автора, подобным решением может стать «отправка международных миротворцев для реализации перемирия, а также для того чтобы воспрепятствовать захвату новых территорией одной из сторон». В то же время международная миссия может вести наблюдение за выводом российских войск за украинско-российскую границу и сопровождать проведение выборов.

Если Москва выведет войска и танки и даст согласие на наблюдение за границей, санкции против России могут быть сразу же сняты.